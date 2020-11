Mis à jour le 16/11/2020 à 18:33

Les moments compliqués qui ont été vécus ces derniers jours au Pérou en raison de la crise politique sont quelque chose dont l’équipe de football est également consciente. En fait, les joueurs ont manifesté avec divers messages, et maintenant, c’était au tour de l’entraîneur Ricardo Gareca.

«Nous ne sommes pas inconscients de tout ce qui se passe, bien sûr. Nous souhaitons le meilleur au Pérou. Nous sympathisons avec les familles pour les morts qui se sont produites, avec tous les inconvénients que les gens ont subis », a déclaré le stratège argentin de 62 ans.

D’un autre côté, le «Tigre» a poussé pour que la situation s’améliore. «Faites simplement preuve de solidarité, oui nous sommes en attente. Nous voulons que tout soit résolu le plus rapidement possible dans la poursuite de ce que les gens veulent, de ce dont les gens ont besoin et de ce dont le pays a besoin », a-t-il ajouté Gareca. “Nous sommes du côté du peuple et nous voulons que le peuple réussisse”, a-t-il insisté.

Gareca n’a pas encore décidé de ‘9’

Ricardo Gareca Il n’a pas encore défini s’il utilisera Raúl Ruidíaz ou Gianluca Lapadula contre l’Argentine pour le quatrième tour des éliminatoires, dans le match qui marquera la clôture de l’année pour l’équipe péruvienne.

L’attaquant italo-péruvien “a vraiment hâte d’y être”, a déclaré le stratège. “Je n’ai pas encore résolu le problème, mais il a des chances, tout comme Raúl (Ruidíaz)”, a-t-il déclaré.

Gareca Il a également évoqué Ruidíaz, critiqué après la chute du «Bicolor» contre le Chili pour un mauvais heads-up et son manque de but avec le «Blanquirroja». “C’est celui qui veut marquer le plus de buts, mais on le refuse”, a-t-il déclaré.