Mis à jour le 13/11/2020 à 21:40

Arturo vidal, auteur des deux buts qui ont donné au victoire du Chili contre le Pérou Lors de la troisième journée des éliminatoires, il a exprimé sa joie du résultat et apprécié qu’il soit contre le bicolore de Ricardo Gareca.

“L’important était d’obtenir les trois points et maintenant gagner en confiance avec ce qui s’en vient”, a déclaré le joueur de l’Inter Milan lors d’une conférence de presse virtuelle après le match.

“Ce fut un match difficile, contre une équipe très forte qui a très bien travaillé ces dernières années, donc je suis très content”, at-il ajouté.

Avec une seconde plus compliquée et rétractée en défense, le Chili a résisté aux attaques péruviennes avec ordre et concentration. «Ce serait idéal de toujours attaquer et contrôler le jeu, mais cette équipe a de très bons joueurs, nous devons donc souffrir. L’important est de savoir souffrir », a-t-il commenté.

«L’important, c’est qu’ils ne nous ont pas marqués aujourd’hui et que nous avons pris de l’expérience, heureux de cela. Il faut se battre pour aller à une autre Coupe du monde et toutes les équipes sont difficiles, dans tous les matches il faut donner 100% », a ajouté le joueur de 33 ans.

Le Chili a ajouté ce vendredi au stade national de Santiago sa première victoire lors des éliminatoires du Qatar 2022, après avoir chuté 2-1 à l’extérieur contre l’Uruguay et fait match nul 2-2 à domicile contre la Colombie lors des deux jours précédents.

Mardi prochain, 17 novembre, ceux menés par Reinaldo Rueda se rendront au Venezuela en duel à la quatrième date, tandis que les «Blanquirroja» recevront l’Argentine dans un défi compliqué.

