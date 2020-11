Mis à jour le 13/11/2020 à 09:07

Pérou vs. Chili Ils seront mesurés ce vendredi à partir de 18h00 au Stade National de Santiago et tout est prêt pour le duel pour la troisième date de Qualifications pour le Qatar 2022. Les deux équipes cherchent à garder les points en jeu, c’est pourquoi Ricardo Gareca et Reinaldo Rueda sont déjà clairs sur qui ils enverront sur le terrain en tant que partants.

L’équipe nationale péruvienne vient à ce duel après un match nul contre le Paraguay et une chute face au Brésil dans un match assez controversé sur la question de l’arbitrage. Le «bicolore» a obtenu un point lors du premier double tour des qualifications et fera tout son possible pour obtenir le plus d’unités ces jours-ci.

De son côté, le Chili accumule également un seul point. Les matches précédents ont affronté l’Uruguay et la Colombie où ils ont respectivement perdu et égalé. Malgré le fait que les fans de «La Roja» ne pourront pas atteindre le lieu où se déroulera le match, ceux menés par Rueda tenteront de faire respecter leur domicile et remporteront leur première victoire lors des éliminatoires.

À l’entraînement, Ricardo Gareca a eu un «joli» mal de tête au moment de choisir le partant qui irait en «9». Après l’appel de Gianluca Lapadula, beaucoup voulaient déjà le voir sur le terrain, mais le ‘Tigre’ aurait décidé qu’en raison de son expérience et de son bon temps en MLS, c’est Raúl Ruidíaz qui commence comme attaquant pour le bicolore.

Regardez la galerie en haut de cette note pour voir les onze possibles du Pérou et du Chili pour le duel prévu cet après-midi. N’oubliez pas que vous pourrez regarder le match sur Movistar Deportes et América Televisión, mais vous aurez également minute par minute, les buts et tous les incidents à portée de main sur Depor.com.

