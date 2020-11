Mis à jour le 11/11/2020 à 09:05

S’il y a un footballeur chilien qui sait ce que c’est de marquer Sélection péruvienne, c’est Carlos Caszely. L’un des artilleurs maximum de l’histoire de la «Roja», qui a réussi à battre le but péruvien à cinq reprises, dont deux en demi-finale de la Copa América 1979, laissant l’équipe nationale hors de la lutte pour le titre.

Dans l’aperçu d’une nouvelle édition de la “ Classique du Pacifique ”, il a analysé comment chacune des équipes arrive, soulignant que l’équipe de Ricardo Gareca est dans un meilleur moment en raison de ce qui a été montré au début de la Qualification Qatar 2022.

«Les Péruviens sont meilleurs au ballon que nous, mais les Chiliens sont meilleurs au football, c’est la grande différence. Aujourd’hui, le Pérou est meilleur, ils ont été une équipe plus compacte et compétitive pendant longtemps, ils ont créé cinq ou six occasions de but pour le Brésil, ce n’est pas n’importe quoi, et ils l’ont accusé d’un penalty inventé “, a-t-il déclaré à El Mercurio.

En outre, Caszely a souligné que malgré le fait que les deux équipes arrivent avec des pertes importantes, les absences qu’aura l’équipe de Reinaldo Rueda se feront davantage sentir dans le duel qui se jouera au stade national de Santiago.

«Bien que les deux arrivent sans leurs grandes figures (Guerrero et Farfán). Sans Aránguiz et Medel Pour nous, c’est plus compliqué que pour eux car sans public, il est arrivé partout dans le monde que les équipes en visite ont gagné beaucoup plus, il n’y a plus cette peur de la scène de jouer avec un stade plein contre eux », a-t-il déclaré.

Enfin, il a précisé qu’aujourd’hui le Sélection du Chili Il n’a pas d’attaquant de zone, il doit donc chercher d’autres alternatives en attaque. «Il n’y a pas de ‘9’, pour cela il faut avoir un ’10’ créatif et ni l’un ni l’autre. Alexis se jette en arrière pour frapper une balle, normalement le football est basé sur des paires, des partenariats et le Chili n’a aucun partenariat pour le but ci-dessus.

