Christian Ramos est l’un des joueurs les plus expérimentés du Sélection péruvienne. ‘La sombra’ sait qu’il sera important d’ajouter Pérou vs. Chili, mais considérez qu’ils n’arrivent pas avec un avantage en raison de quelques absences que “La Roja” aura pour ces duels de qualification.

«Le nul à Santiago ne serait pas mal, mais nous visons les trois points. Ce sera difficile car le Chili veut la gagner car ce n’est pas bon. Les absences au Chili ne sont pas un avantage. Je crois que tous ceux qui sont qualifiés pour jouer et nous nuire », a déclaré le défenseur de la Sélection péruvienne.

Christian Ramos est conscient que la marge d’erreur doit être minimale dans Pérou vs. Chili, mais il espère que son bon moment footballistique l’aidera à y parvenir, s’il est pris en compte d’avoir des minutes dans l’équipe que Ricardo Gareca relèvera pour la «Classique du Pacifique».

«Nous savons que nous avons progressé deux fois et que nous n’avons pas pu continuer. Vous devez corriger cela et rester concentré. J’ai joué, j’ai de la continuité, mon équipe va bien et je suis très motivé pour rejoindre l’équipe nationale péruvienne », a ajouté le footballeur.

Pérou vs. Chili: comment, quand et où regarder le duel?

L’équipe nationale péruvienne et son homologue chilien ont un duel prévu ce vendredi 13 novembre pour la troisième date des éliminatoires Qatar 2022. Le match aura lieu au stade national de Santiago à partir de 18h00 ( Heure péruvienne) et 20h00 (heure chilienne)

N’oubliez pas que pour regarder le match, vous avez une série d’options, parmi lesquelles Movistar Deportes et América TV au Pérou. Chili pas de CDF et Chilevisión au Chili. N’oubliez pas que vous pouvez suivre le duel en streaming sur Movistar Play et América TV GO. De plus, sur Depor.com vous trouverez la minute par minute, les buts et tous les incidents pour que vous ne manquiez aucun détail.

