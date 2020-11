Mis à jour le 12/11/2020 à 20:34

Les personnes sélectionnées sont concentrées dans le Pérou vs. Chili, en deuil pour la troisième date de Éliminatoires en route vers la Coupe du monde Qatar 2022. Parallèlement, les membres du Bicolor ont donné leur avis sur la situation politique dans notre pays. Ce jeudi, Edison Flores a rejoint ses collègues et s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

«Aujourd’hui, des milliers de Péruviens représentent nos sentiments dans la rue. Demain, onze joueurs iront également défendre notre patrie avec courage et amour de soi, laissant notre peau à nos couleurs », a déclaré l’attaquant à propos des manifestations annoncées dans différentes parties de Lima et sur tout le territoire.

“Soyez clair que le match le plus important, qui est la lutte pour nos droits, nous jouons tous ensemble et je suis sûr que nous le gagnerons”, at-il dit. Fleurs “ oreilles ” à tous nos compatriotes à travers une histoire sur Instagram.

«Lorsque nous sommes unis, nous réalisons des choses incroyables et aujourd’hui nous sommes plus unis que jamais. Au Pérou, bon sang! », A conclu le membre de la sélection pour soutenir les citoyens qui élèvent la voix de protestation depuis la rue.

Message d’Edison Flores. (Photo: Instagram)

Les joueurs de La Blanquirroja engagés

Dans les dernières heures, Christian Cueva, Renato Tapia, Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Aldo Corzo, Miguel Trauco, entre autres, ont utilisé les réseaux sociaux pour commenter la situation actuelle.

«Je prie pour ma patrie et pour que les politiciens écoutent et comprennent les sentiments du peuple péruvien. Démontrez pacifiquement. Pas de violence. Non au pillage. Non au vandalisme. Non à la corruption », a écrit« Aladdin ».

«Nous ne pouvons pas laisser des gens qui ne nous représentent pas nous gouverner et surtout vouloir faire de notre pays, notre patrie, une entreprise. Sinon maintenant, quand le sera-t-il? Le Pérou appartient au peuple et non aux politiciens », a déclaré Tapia.