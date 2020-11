Mis à jour le 13/11/2020 à 18h30

le Pérou vs. Chili a commencé par une superbe photo à longue distance de Arturo vidal qui a surpris Pedro Gallese et a terminé à l’intérieur de son but, provoquant le 1-0 en faveur des locaux, environ 20 minutes après le début de la première étape de l’engagement.

Le “ King ” a reçu une passe à travers le voisinage de la grande zone de la distribution bicolore et, sans hésitation, a pris un tir placé qui n’a eu aucune réponse du gardien de but national, qui n’était qu’un spectateur privilégié du score du pays du sud.

Pérou vs. Chili Il sera considéré, à partir de ce moment, en montée pour ceux emmenés par Ricardo Gareca, qui chercheront à renverser le résultat sur un terrain compliqué et face à un rival qui s’est emparé d’un essoufflement mental important après le score obtenu à domicile.

Pérou vs. Chili: en avant-première de la “ Classique du Pacifique ”

L’histoire complète de la Chili vs. Pérou Cela donne à «La Roja» un net avantage avec 11 victoires, deux nuls et six défaites, avec 35 buts en faveur et 25 contre. Cependant, lors des deux dernières occasions où ils se sont affrontés, c’est l’équipe nationale péruvienne qui a gagné avec un retentissant 3-0 sur ceux du sud.

Il est à noter que le Sélection du Chili arrive à cette rencontre après avoir chuté 2-1 contre l’Uruguay et un match nul 2-2 contre la Colombie. L’équipe de Reinaldo Rueda a montré son bon niveau tout au long des deux matches disputés, mais elle n’a pu marquer qu’un point.

La Sélection péruvienne, pour sa part, vient à ce duel après avoir disputé les matchs contre le Paraguay et le Brésil pour le premier tour de qualification. Malgré leurs bonnes performances lors des deux matches, ceux menés par Ricardo Gareca n’ont réussi à obtenir qu’un point, du match nul contre “Albirroja”, car lors du match contre “Canarinha”, l’équipe nationale péruvienne a perdu 4-0.

