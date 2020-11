Mis à jour le 13/11/2020 à 18:40

Pérou vs. Chili le terrain était incliné pour les locaux. Avec un Pérou sans réponse, après le but d’Arturo Vidal, la ‘Roja’ a ajouté une nouvelle attaque à l’offensive, devant la confusion et la nervosité de la défense nationale.

A 30 minutes, Pedro Gallese est sorti avec tout et a pris le deuxième cri de Pinares, qui a profité d’un rebond et a décidé de terminer avec un tir puissant. Le jeu s’est terminé avec le gardien péruvien très sincère, qui a forcé l’entrée de l’assistance médicale.

Pérou vs. Chili: le précédent

La Bicolor arrive à ce duel après avoir disputé les matchs contre le Paraguay et le Brésil pour la première date de qualification. Malgré leurs bonnes performances lors des deux matches, ceux menés par Ricardo Gareca n’ont réussi à obtenir qu’un point, du match nul contre “Albirroja”, car lors du match contre “Canarinha”, l’équipe nationale péruvienne a perdu 4-0.

En plus des absences déjà connues de Paolo Guerrero et Jefferson Farfán, tous deux dus à des blessures; L’équipe nationale péruvienne ne pourra pas non plus compter sur la présence de Carlos Zambrano ou Sergio Peña, le premier à cause de l’expulsion contre le Brésil et le second à cause d’une blessure qui l’a laissé hors de l’appel.

Lors de la dernière conférence de presse qu’il a donnée, avant de partir pour le Chili, Ricardo Gareca a reconnu le bon niveau de l’équipe rivale et a assuré qu’elle était l’une des «meilleures équipes».

«Nous allons faire face à une équipe difficile, mais notre intention est toujours de pouvoir ajouter. Nous avons un grand respect pour ce que le Chili a accompli, ce sont des joueurs qui ont donné satisfaction à leur pays. Nous avons un concept élevé en tant qu’équipe, et Reinaldo Rueda est un homme avec beaucoup d’expérience. Nous allons affronter l’une des meilleures équipes », a déclaré Gareca.

