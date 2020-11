Mis à jour le 13/11/2020 à 19 h 00

Définir pour être la réduction sur le Pérou vs. Chili. Raúl Ruidíaz L’équipe nationale péruvienne a raté les deux, après avoir gâché une occasion imbattable qui l’a mise de pair avec le gardien de «La Roja», Claudio Bravo, qui a remporté le match contre l’attaquant national.

Le jeu s’est déroulé dans les minutes supplémentaires du début de match, ce qui aurait signifié une poussée mentale pour l’équipe bicolore en vue de la seconde période, mais l’attaquant national n’a pas pu résoudre de la manière souhaitée.

Pérou vs. Chili Il est proposé comme un engagement plus que compliqué pour le “ Tigre ”, qui n’a pas généré beaucoup de danger dans le but de l’adversaire, au-delà déjà de deux buts derrière sur le tableau de bord, réduisant leurs aspirations à garder les trois points du duel .

Pérou vs. Chili: le précédent

L’histoire complète de la Chili vs. Pérou Cela donne à «La Roja» un net avantage avec 11 victoires, deux nuls et six défaites, avec 35 buts en faveur et 25 contre. Cependant, lors des deux dernières occasions où ils se sont affrontés, c’est l’équipe nationale péruvienne qui a gagné avec un retentissant 3-0 sur ceux du sud.

Il est à noter que le Sélection du Chili arrive à cette rencontre après avoir chuté 2-1 contre l’Uruguay et un match nul 2-2 contre la Colombie. L’équipe de Reinaldo Rueda a montré son bon niveau tout au long des deux matches disputés, mais elle n’a pu marquer qu’un point.

La Sélection péruvienne, pour sa part, vient à ce duel après avoir disputé les matchs contre le Paraguay et le Brésil pour le premier tour de qualification. Malgré leurs bonnes performances lors des deux matches, ceux menés par Ricardo Gareca n’ont réussi à obtenir qu’un point, du match nul contre “Albirroja”, car lors du match contre “Canarinha”, l’équipe nationale péruvienne a perdu 4-0.

