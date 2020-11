Mis à jour le 10/11/2020 à 13:43

Après la performance désastreuse de Julio Bascuñán, les yeux de la rencontre entre le Pérou et le Chili seront tournés vers le responsable de rendre justice dans le duel de la troisième journée des éliminatoires Qatar 2022. Il s’agit d’Esteban Ostojich, arbitre international uruguayen de 39 ans. et qui dirigera pour la première fois dans Éliminatoires, et il le fait dans une «Classique du Pacifique».

Qui est Esteban Ostojich?

Ostojich a officiellement fait ses débuts le 1er septembre 2013 dans la ligue uruguayenne, bien qu’il s’agisse de sa première présentation dans le processus de qualification pour les équipes nationales, car il est déjà présent en Copa Libertadores et en Amérique du Sud.

Au niveau de l’équipe nationale, il a fait ses débuts lors d’un match amical entre l’Argentine et le Mexique disputé en 2018, où “ l’Albiceleste ” a gagné 2-0 avec un but de Ramiro Funes Mori et un but contre son camp d’Isaác Brizuela. En revanche, l’Uruguayen était déjà présent dans un duel de la ‘Blanquirroja’ et faisait partie de l’équipe VAR lors d’un match contre la Bolivie pour la Copa América 2019.

Polémique avec le VAR

Mi-2019, le juge uruguayen était dans l’œil de la tempête de la part de toute l’équipe de Godoy Cruz d’Argentine. Les huitièmes de finale de la Copa Libertadores ont été joués et la «Tomba» a affronté Palmeiras.

Après le match aller à égalité (2-2) à Mendoza, l’équipe argentine était en quête de qualification à San Pablo. Lorsque le match est allé 0-0, Ostojich a été appelé à revoir un jeu et a décidé d’imposer un penalty à l’équipe brésilienne. Cette décision a été beaucoup discutée et on en a parlé jusqu’après le coup de sifflet final.

Joaquín Valera, le défenseur de Godoy, qui avait été le joueur impliqué dans le jeu, a révélé ce qu’il avait dit à Ostojich au sujet de sa décision: «Je lui ai posé des questions sur le jeu. Et il a répondu: Que veux-tu que je fasse? Je mets ma vie sur ce terrain ».

FOI OU NÃO? Veja ou ensemble controversé pas Allianz Parque pelo # ÂnguloFOX! Ou ne jugez pas de VAR, marquez une pénalité ou Palmeiras ouvert ou placar! #LibertadoresFOXSports pic.twitter.com/MDjrOU5NPv – FOX Sports Brasil (à partir de 🏠) (@FoxSportsBrasil) 31 juillet 2019

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Lapadula a reçu des conseils de Gareca (Source: Sélection péruvienne)