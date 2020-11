Mis à jour le 10/11/2020 à 19:12

Gianluca Lapadula vous vous sentez à l’aise dans les entraînements du Sélection péruvienne. Du moins c’est ce qu’on a vu à travers les images de la dernière pratique qui s’est tenue ce mardi à La Videna. L’attaquant de Benevento se connecte petit à petit avec ses coéquipiers, qui plaisantent même avec lui.

Le footballeur de 30 ans a participé aux tirs au but habituels qui sont donnés à la fin du travail, où les joueurs en profitent pour parler et plaisanter un peu, tout en testant les compétences et les réflexes des gardiens de but.

Pedro Gallese était le gardien de but chargé d’arrêter les tirs de Renato Tapia, Edison Flores, Alexander Callens, Yoshimar Yotún, entre autres. Soudain, Lapadula est apparu sur les lieux pour prendre son tour. Avec un sourire, produit des blagues de ses coéquipiers, il a contrôlé le ballon et a pris un tir du pied gauche, qui n’avait apparemment pas de destination nette, en raison de la plainte du nouveau membre de la «Blanquirroja».

En revanche, Ricardo Gareca a fait un travail spécial avec les défenseurs. Corzo, Callens, Rhyner, Ramos et Santamaria faisaient partie de la réduction. Il est à noter que l’on ne sait pas encore qui remplacera Carlos Zambrano, qui ratera les trois prochaines dates des Qualifications Qatar 2022.

Selon le calendrier établi par la FPF, la dernière pratique sur le sol péruvien aura lieu mercredi. Ensuite, la conférence de presse sera organisée par l’entraîneur national. Enfin, à 15h30, le voyage à Santiago est prévu.

Le lendemain, une séance d’entraînement est prévue au stade national, le lieu où le Pérou et le Chili s’affronteront le vendredi 13 novembre, à partir de 18h00 (heure péruvienne).

