Mis à jour le 13/11/2020 à 22:07

La sélection péruvienne est tombé 2-0 à Chili à Santiago pour le Les qualifications en route pour le Qatar 2022. L’équipe péruvienne a perdu 2-0 à la mi-temps après les deux scores d’Arturo Vidal. Raúl Ruidíaz Il a eu l’opportunité de faire un rabais pour la boîte blanche et rouge avant la fin des 45 premières minutes, mais a raté son tir contre Claudio Bravo.

Diego Rebagliati, panéliste du programme À l’angle de Movistar Sports, a analysé le jeu de l’attaquant de Sounders de Seattle Oui a montré à quel point il aurait pu être important de jouer à la mi-temps 2-1.

“Oui Ruidíaz a l’opportunité qui est générée, car en plus Joue fait ce que la pièce demande. Devance Beauséjour, lorsqu’il se rend compte qu’il est gaucher, il sent qu’il atteint Raul et étire le ballon pour lui. Si nous pouvions dire ‘Ruidíaz Il n’a pas eu de chance », il ne pouvait pas en demander une meilleure. Cela doit être un objectif. Si la première mi-temps se termine 2-1, on parle d’un autre match », a déclaré l’analyste sportif.

Cependant, Rebagliati n’a pas été seulement laissé seul à ce stade. “Il est injuste de tenir la main d’un seul footballeur, je ne vais pas faire cette erreur. Il était clair que Ruidíaz Ce n’était pas bon et à ce stade, il n’est pas certain qu’il y ait des minutes ou non. La pièce d’aujourd’hui est très décisive. Gareca la mentionne à la conférence, Yotun la mentionne quand il parle, la mentionne Gallese. C’est une pièce clé qu’il gaspille », a-t-il conclu.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER