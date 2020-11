Mis à jour le 13/11/2020 à 18:15

le Pérou vit un moment d’incertitude après le départ de Martín Vizcarra de la présidence. Les gens sont descendus dans la rue pour montrer leur mécontentement face à la décision du congrès et l’équipe nationale péruvienne n’a pas voulu être laissée pour compte. Avant Chili, L’équipe de Ricardo Gareca s’est rendue sur le terrain avec un message sur le maillot montrant son soutien.

Dans une photo que le journaliste a divulguée sur les réseaux sociaux Nick Negrini, vous pouvez voir dans la zone du cou la phrase: “Unis nous sommes plus forts”, en signe de soutien aux personnes qui demandent un changement dans notre société.

En avant-première de la rencontre, alors que l’hymne national était chanté. L’équipe a décidé de se tenir les bras et de ne pas se serrer dans ses bras comme d’habitude.

Le message sur le maillot de l’équipe nationale péruvienne face au Chili. (Photo: Nick Negrini)

Pérou vs. Chili: le précédent

La Bicolore vient à ce duel après avoir joué les matchs contre Paraguay Oui Brésil à la première date de Éliminatoires. Malgré leur bonne performance dans les deux matches, ceux menés par Ricardo Gareca n’ont réussi à obtenir qu’un point, du match nul contre ‘Albirroja’, car lors du match contre ‘Canarinha’ Sélection péruvienne perdu 4-0.

En plus des absences déjà connues de Paolo Guerrero et Jefferson Farfán, tous deux dus à des blessures; la Sélection péruvienne vous ne pouvez pas non plus compter sur la présence de Carlos Zambrano et Sergio Peña, le premier à cause de l’expulsion contre le Brésil et le second à cause d’une blessure qui l’a exclu de l’appel.

Si la date précédente était le Sélection péruvienne qui a souffert d’une série de pertes et d’inconvénients, cette fois c’était au tour du Chili. L’équipe dirigée par Reinaldo Rueda n’aura pas plusieurs de ses stars, y compris la participation de Alexis Sanchez est dans le doute en raison d’une blessure qu’il a subie à l’entraînement mercredi dernier.

Il est à noter que le Sélection du Chili confirmé, à travers leurs réseaux sociaux, le retrait de Diego Rubio pour le double quart de Qualification Qatar 2022. Le ‘Rouge’ n’aura pas l’avant de Colorado Rapids pour un cas proche de coronavirus (COVID-19), donc l’entraîneur Reinaldo Rueda il aura une alternative de moins pour l’attaque de l’équipe sud.

