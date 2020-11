Mis à jour le 11/10/2020 à 09:45

Gianluca Lapadula C’était, sans aucun doute, la grande nouveauté de la journée de formation du Sélection péruvienne en vue de Pérou vs. Chili de ce vendredi à Santiago. L’attaquant italien de Benevento faisait également partie du travail tactique fixe, dans lequel il a donné la lumière sur ses mouvements en attaque, se présentant avec un score bien fait.

Après cela, Ricardo Gareca a pris un peu de temps pour l’emmener loin du travail et avoir une longue et longue conversation avec lui, dans laquelle – sûrement – il a expliqué ce qu’il attendait de lui sur le terrain, sous l’œil attentif du footballeur italo-péruvien. , qui hocha la tête en signe de compréhension.

Pérou vs. Chili pourrait marquer les débuts de Gianluca Lapadula dans la Sélection péruvienne, mais pour cela il devra gagner la place d’un Raúl Ruidíaz qui arrive plus que tonique au travail de l’équipe blanche et rouge pour son buteur de retour en MLS.

Cependant, il est presque un fait que l’attaquant de Benevento aura des minutes dans ce match, il se prépare donc de la meilleure façon à être la contribution en attaque dont l’équipe “ Tigre ” a besoin après avoir confirmé les absences de Paolo Guerrero et Jefferson. Farfán en raison d’une blessure.

Pérou vs. Chili: comment, quand et où regarder le duel?

L’équipe nationale péruvienne et son homologue chilien ont un duel prévu ce vendredi 13 novembre pour la troisième date des éliminatoires Qatar 2022. Le match aura lieu au stade national de Santiago à partir de 18h00 ( Heure péruvienne) et 20h00 (heure chilienne)

N’oubliez pas que pour regarder le match, vous avez une série d’options, parmi lesquelles Movistar Deportes et América TV au Pérou. Chili pas de CDF et Chilevisión au Chili. N’oubliez pas que vous pouvez suivre le duel en streaming sur Movistar Play et América TV GO. De plus, sur Depor.com vous trouverez la minute par minute, les buts et tous les incidents pour que vous ne manquiez aucun détail.

