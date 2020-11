Pérou contre. Chili LIVE | GRATUIT | EN DIRECT, ils s’affrontent dans un match intense pour la troisième date de la Les éliminatoires sud-américains se dirigent vers le Qatar 2022. Le duel aura lieu le vendredi 13 novembre au Stade National de Santiago, à partir de 18h00 (heure péruvienne). Les deux équipes arrivent avec l’objectif clair de gagner par trois points en jeu, donc un match est prévu avec des buts et beaucoup d’émotion.

Pour voir le duel entre Sélection péruvienne et c’est similaire à Chili vous avez un certain nombre d’options. Au Pérou, le match sera diffusé par América TV et Movistar Deportes, en plus de leurs plateformes numériques respectives telles que América TV GO et Movistar PLAY. Au Chili, pendant ce temps, la réunion peut être vue sur les signaux CDF HD et Chilevision. N’oubliez pas que sur Depor.com vous pouvez également retrouver la minute par minute, les buts et tous les incidents du match.

Pérou vs. Chili: comment arrive l’équipe nationale péruvienne?

La Bicolor arrive à ce duel après avoir disputé les matchs contre le Paraguay et le Brésil pour la première date de qualification. Malgré leurs bonnes performances lors des deux matches, ceux menés par Ricardo Gareca n’ont réussi à obtenir qu’un point, du match nul contre “Albirroja”, car lors du match contre “Canarinha”, l’équipe nationale péruvienne a perdu 4-0.

En plus des absences déjà connues de Paolo Guerrero et Jefferson Farfán, tous deux dus à des blessures; L’équipe nationale péruvienne ne pourra pas non plus compter sur la présence de Carlos Zambrano ou Sergio Peña, le premier à cause de l’expulsion contre le Brésil et le second à cause d’une blessure qui l’a laissé hors de l’appel.

Lors de la dernière conférence de presse qu’il a donnée, avant de partir pour le Chili, Ricardo Gareca a reconnu le bon niveau de l’équipe rivale et a assuré qu’elle était l’une des «meilleures équipes».

«Nous allons faire face à une équipe difficile, mais notre intention est toujours de pouvoir ajouter. Nous avons un grand respect pour ce que le Chili a accompli, ce sont des joueurs qui ont donné satisfaction à leur pays. Nous avons un concept élevé en tant qu’équipe, et Reinaldo Rueda est un homme avec beaucoup d’expérience. Nous allons affronter l’une des meilleures équipes », a déclaré Gareca.

Pérou vs. Chili: comment arrive ‘La Roja’?

Si la date précédente était l’équipe nationale péruvienne qui avait souffert d’une série de pertes et de désagréments, c’était cette fois au tour du Chili. L’équipe que dirige Reinaldo Rueda n’aura pas plusieurs de ses stars, même la participation d’Alexis Sánchez est mise en doute en raison d’une blessure qu’il a subie à l’entraînement mercredi dernier.

Il est à noter que l’équipe nationale chilienne a confirmé, via ses réseaux sociaux, le retrait de Diego Rubio pour le double tour des Qualifications Qatar 2022. Le ‘Rouge’ n’aura pas l’attaquant des Colorado Rapids disponible en raison d’un cas proche de coronavirus (COVID -19), donc l’entraîneur Reinaldo Rueda aura une alternative de moins pour l’attaque de l’équipe sud.

«La direction de la communication de la Fédération chilienne de football informe que le corps médical de l’équipe nationale chilienne a déterminé que le joueur Diego Rubio ne rejoint pas la concentration de la distribution nationale », a expliqué la sélection dans un communiqué publié à travers son Web officiel.

Il est à noter que l’équipe nationale chilienne vient à cette rencontre après avoir chuté 2-1 contre l’Uruguay et fait match nul 2-2 contre la Colombie. L’équipe de Reinaldo Rueda a montré son bon niveau tout au long des deux matches disputés, mais elle n’a pu marquer qu’un point.

Chili vs. Pérou: contexte

L’histoire complète de la Chili vs. Pérou Cela donne à «La Roja» un net avantage avec 11 victoires, deux nuls et six défaites, avec 35 buts en faveur et 25 contre. Cependant, lors des deux dernières rencontres, c’est l’équipe nationale péruvienne qui a gagné avec un retentissant 3-0 sur ceux du sud.

Quelle heure est Pérou vs. Le Chili des éliminatoires Qatar 2022?

Pérou – 18h00 Mexique – 17h00 Colombie – 18h00 Equateur – 18h00 Bolivie – 19h00 Venezuela – 19h00 Argentine – 20h00 Chili – 20h00 Paraguay – 20h00 Uruguay – 20h00 pmBrésil – 20h00

