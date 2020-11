Mis à jour le 13/11/2020 à 20:32

Appuyez pour retourner la page le plus rapidement possible. Pedro Gallese, l’un des protagonistes de la Pérou vs. Chili, a brièvement analysé la défaite de Blanquirroja (2-0) au Stade National de Santiago à la 3e date des éliminatoires en route vers la Coupe du monde Qatar 2022. votre rival.

«Comme vous le dites (au journaliste), nous donnons du temps. Le Chili a profité des opportunités qu’il avait et avec le 2-0, il est devenu plus difficile pour nous de sortir de l’arrière en seconde période, risquant plus, mettant le Chili à l’intérieur. Maintenant, il ne reste plus qu’à penser à l’Argentine », a déclaré le gardien de but.

Gallese a admis que le départ de la route vers la prochaine Coupe du Monde a été difficile pour l’équipe dirigée par Ricardo Gareca. Cependant, le “ 1 ” a rappelé que dans le processus passé – sur la route de la Russie 2018 -, le départ du Pérou n’avait pas été l’un des meilleurs et a réussi à revenir au deuxième tour, la situation devrait donc être similaire. .

«Cela nous coûte le départ. Les derniers éliminatoires nous n’avons pas si bien commencé non plus. Nous nous battrons jusqu’à la fin car ce tournoi est difficile. Il faut en ajouter trois pour rentrer dans le tableau », a déclaré le joueur d’Orlando City MLS.

D’autre part, Gallese Il a décrit comment il a vécu la première conquête du parti, l’œuvre d’Arturo Vidal. Le milieu de terrain a pris un tir de l’extérieur de la zone qui a quitté le gardien de but de la équipe péruvienne.

“Oui (j’ai été surpris par le tir 1-0). Nous savons que le Chili a de bons joueurs avec la qualité de Vidal. Il fallait être au top, mais on va l’analyser avec la commande technique et il faut en rajouter trois », a-t-il conclu après le coup de sifflet final.

