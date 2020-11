Mis à jour le 12/11/2020 à 11h53

Il éleva la voix de protestation dans l’aperçu de la Pérou vs. Chili. Reinaldo Rueda a exprimé son inconfort avec Inter de Milan pour l’inconfort récent que vous avez ressenti Alexis Sanchez dans les pratiques de «La Roja», le même qui a mis sa présence en péril dans une nouvelle édition du «Clásico del Pacífico».

«Les joueurs chiliens, à cause de leur sélection, sont tués. Certains ont été dans une situation extrême, mais ils voulaient être ici. Espérons que, tout comme nous les respectons (Inter Milan), ils nous respecteront, notre équipe médicale. J’aurais aimé qu’ils nous écoutent et s’occupent de Alexis Sanchez, comme nous faisons. Ce n’est pas juste une direction, nous devons nous respecter unilatéralement », a déclaré le stratège lors d’une conférence de presse.

Reinaldo Rueda Il a également souligné que l’attaquant aura une nouvelle pratique cet après-midi et, après l’évaluation médicale, il sera décidé s’il peut ou non être inclus pour la Pérou vs. Chili qui se jouera ce vendredi au Stade National de Santiago.

«Chaque match donne des points vitaux qui, à la fin, s’additionnent. Sans nous faire d’illusions, nous avons joué deux très bons matchs, mais ce n’était pas suffisant », a ajouté le stratège expérimenté de l’équipe.

Rueda a beaucoup de pression dans ce Pérou vs. Chili

Pérou vs. Chili Ils s’affronteront dans une nouvelle édition de la «Classique du Pacifique» et Reinaldo Rueda aura un véritable test décisif face à une équipe qui l’a fait souffrir dans les derniers jours où ils ont mesuré des forces. A cette occasion, même le président de l’ANFP a évoqué la question, précisant que l’entraîneur ne peut négocier d’autre résultat que la victoire contre l’équipe bicolore.

«Nous devons ajouter. Nous sommes avec un point, actuellement. Un petit point qui aurait dû être plus. Il faut viser les six points (contre le Pérou et le Venezuela). C’est l’idéal, ce qui nous sert, ce qui nous maintient dans la course, actuelle. C’est un qualificatif très restreint. Ils ont vu la Colombie comment ça joue, le Paraguay, l’Équateur. Ils ont un très bon niveau de football. La compétition va être très serrée », a souligné Pablo Milad.

