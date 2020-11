Mis à jour le 12/11/2020 à 10:19

L’une des blagues les plus courantes dans le vestiaire du Sélection péruvienne est la “ préférence ” que Ricardo Gareca a avec Edison Flores; “Votre arrogant” disent-ils. Et c’est que les ‘Oreilles’, avec le profil bas qui le caractérise, est l’un des footballeurs avec le plus d’appels dans le ‘bicolore’ et est généralement l’un des détenteurs incontestés du ‘Tigre’, s’il est dans des conditions optimales .

Dans les jeux passés par le Qualifications pour le Qatar 2022, contre le Paraguay et le Brésil, le footballeur qui évolue en MLS n’a pas pu rejoindre le travail et son absence s’est fait sentir sur le terrain de jeu (nous n’avons ajouté qu’un point après le nul contre les Guarani et la défaite avec le ‘Scratch’). Cependant, maintenant, l’histoire est différente. L’attaquant est déjà en Chili avec ses autres coéquipiers et commencerait comme partant ce vendredi, contre «La Roja».

Jusqu’ici cette époque Gareca, Edison Flores Il a disputé 42 matchs et marqué 13 buts entre des matches amicaux, des matches à élimination directe et des duels de la Copa América. De plus, il n’a jamais été expulsé (ni en raison de l’accumulation de jaunes ou de rouges directs), ce qui fait de lui un footballeur avec une grande gestion émotionnelle, une caractéristique que l’entraîneur de l’équipe nationale valorise.

Il convient de noter que le joueur a marqué contre “ La Roja ” à deux reprises: la première fois était au dixième tour de qualification pour la Russie 2018, dans un match qui a eu lieu au stade national de Santiago du Chili, dans le 2016. Et la deuxième fois c’était en 2019, en demi-finale de la Copa América, les «Orejas» ont ouvert le score à 3-0, résultat avec lequel le Pérou a affronté le Brésil en finale du tournoi.

Ce vendredi Edison Flores Il rencontrera à nouveau l’équipe de Reinaldo Rueda dans une intense “ Classique du Pacifique ” où il espère non seulement ajouter des minutes, mais aussi augmenter le nombre de buts qu’il a marqués contre le Chili et célébrer une victoire avec tout le Pérou.

Ceux dirigés par Ricardo Gareca sont venus à Chili Mercredi soir, 19h15 en moyenne et se sont rendus à l’hôtel où ils concentreront les jours de leur séjour à Santiago, où ils ont été reçus par un groupe de compatriotes pour se remplir de tout le souffle qu’ils ne pourront pas ressentir sur les courts, en raison de aux restrictions imposées par les autorités en raison du COVID-19.

