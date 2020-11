Mis à jour le 13/11/2020 à 20:47

Pérou et Chili ils se sont affrontés pour la troisième journée des éliminatoires Qatar 2022, la même qui s’est soldée par un résultat plus que positif pour l’équipe “ mapochine ” (2-0) qui devra désormais tourner rapidement la page et se concentrer sur l’équipe nationale d’Argentine, sa prochain adversaire dans le processus de qualification.

Après la rencontre, Ricardo Gareca n’a pas pu cacher son mécontentement face à ce que son équipe a montré sur le terrain, soulignant les premières minutes de la «Roja», où ils ont réussi à marquer les deux buts.

“Le Chili nous a bien battus. En première mi-temps, ils ont mieux géré les actions, nous avions des options vers la fin de la première mi-temps. Ensuite, le Chili a bien défendu et nous a fermé les routes”, a-t-il déclaré.

Pérou vs. Le Chili a annoncé un duel dans lequel les deux équipes allaient chercher le but adverse à la recherche de leurs objectifs et ça l’était. Pour cette raison, Ricardo Gareca n’était pas satisfait, qui a également osé évaluer les performances de Gianluca Lapadula lors de son premier match avec le maillot bicolore.

«Il a rempli ce à quoi on peut s’attendre. Pour qu’un joueur ait une chance, il doit fonctionner dans l’équipe. Il ne peut pas faire grand-chose lorsque l’équipement ne fonctionne pas. »

De même, on leur a demandé pourquoi l’attaquant de Bénévent n’avait pas lancé les actions: «Lapadula ne connaît personne ici. Nous avons pensé qu’il était important de lui laisser le temps de s’adapter. Raúl fait un excellent travail. Essentiellement, le but lui est refusé », a affirmé.

Il est à noter que l’équipe nationale péruvienne en ajoute 1 à cette édition des éliminatoires sud-américains et cherchera à décrocher sa première victoire, ce mardi, alors qu’elle devra mesurer des forces contre une équipe argentine qui arrive à Lima pressée pour une victoire, après le nul 1-1. contre le Paraguay à La Bombonera.

«La route est longue et ce résultat est compliqué. Nous devons récupérer. C’est ce que nous allons faire. Logiquement ce n’est pas le départ attendu et qu’il est important d’ajouter le prochain match qui nous permette de ne pas trop nous éloigner », a-t-il conclu.

