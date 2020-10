Des Péruviens, gardez les meilleurs souvenirs. Grand ami de Edison Flores, Raúl Ruidíaz et Andy Polo, Sebastián Vegas se souvient de quelques passages quand ils étaient au Monarcas Morelia. Et 17 jours avant le match contre l’équipe nationale péruvienne, à la date 3 de la Qualifications pour le Qatar 2022, l’arrière gauche du ‘Red Fury’ parle un peu de tout avec César Vivar: de l’actualité de l’équipe, de la VAR lors des qualifications et aussi de la ‘Pacific Classic’.

Comment ça va?

Eh bien, content de l’équipe et du changement de ville. Je suis très heureux des nouvelles demandes, d’arriver dans un club aussi important que Monterrey et d’espérer accomplir des choses importantes ici.

Au début, une certaine nostalgie de ce qu’avait été ce moment de votre carrière à Morelia avec d’autres Péruviens. Vous avez été avec eux, vous avez une excellente relation avec Edison Flores, vous étiez aussi avec Raúl Ruidíaz. Au début, ça fait mal, mais il faut s’y habituer, car le footballeur vit de ces changements …

Oui, nous faisons partie des changements. J’ai dû partager avec de nombreux collègues et avec les Péruviens (Ruidíaz, Polo et Flores) nous avons fait une belle amitié. Mais nous nous séparons, ils empruntent des chemins différents et cela fait partie de l’amitié qui dure dans le temps. Je suis très heureux qu’ils se débrouillent bien dans leurs clubs respectifs.

Vous étiez également au mariage d’Edison Flores. Avez-vous soulevé la clôture avec ce mariage? Vous êtes-vous demandé s’il fallait investir ça, c’est compliqué …

Non (rires), je lui ai toujours dit que son mariage allait être le meilleur mariage auquel j’aie jamais assisté de ma vie. Laissez la clôture très haute (rires).

Vous saviez et êtes au courant de ce qui lui est arrivé en MLS: le footballeur est également plongé dans ce type de blessure, mais avoir quelque chose qui vous arrive au visage est compliqué …

Oui, j’étais en contact avec lui quand cela s’est produit, j’avais un peu peur. Je pensais qu’il allait être super sérieux, mais dans l’ensemble, il pourrait récupérer très rapidement. Les soins qu’il a reçus à domicile, la bonne intervention médicale et le professionnalisme de lui ont été importants pour récupérer rapidement et nous l’avons déjà de nouveau sur les courts.

Je dois vous dire que je suis fan de Monterrey, à cause de l’amour que j’ai pour Edison Flores et de l’amitié que j’ai avec vous vient de Monarcas Morelia. Aujourd’hui, je dois être de Monterrey, car un de mes gars (Edgar Vivar) a dit dans Chavo del 8 «Monterrey».

Oui, c’est une équipe avec beaucoup d’histoire. Ses fans sont parmi les plus passionnés du Mexique.

Et vous rencontrez toujours plus de Péruviens: Pedro Aquino, Yoshimar Yotún et Santamaría. Il y a des Péruviens en Liga MX, vous les rencontrez à chaque instant …

Oui, je dois jouer cette semaine avec Yotún. Je maintiens ce que vous dites, cela parle du travail qu’ils font, qu’ils sont dans une ligue compétitive et qu’ils font de bonnes performances. Ce sont de très bons joueurs.

Parlons du Chili, car le lien a commencé et vous faites partie et image de ce nouveau processus: le nouveau visage de «La Roja». Je pense que c’est un Chili de premier plan, mais avec seulement 1 point, ils n’auraient pas dû aimer cette double date, également à cause de l’utilisation du VAR …

Oui, c’est dommage que j’aie terminé ce double rendez-vous avec un seul point, mais nous avons essayé de regarder le verre à moitié plein. Je pense que l’équipe a toujours essayé d’être un protagoniste, à la fois en Uruguay et au Chili. Nous avons dû jouer de très bons matchs, mais des choses se passent comme avec le match avec l’Uruguay où vous saurez déjà ce qui s’est passé, que beaucoup de choses ont été mentionnées et que nous sentons clairement qu’elles nous ont fait mal, mais ce sont des choses qui se passent dans le football.

Au Pérou, nous nous sommes retrouvés avec un point et nous avons également été affectés par le VAR. Le Brésil n’a pas besoin de cela, mais quelle est votre conclusion sur la manière dont la technologie est utilisée? En fait, le Chili et le Pérou ont fini par être touchés par le VAR

Oui, c’est un sujet compliqué, car parfois il est très utile et dans d’autres, il vous laisse en dehors de la boucle, car nous ne connaissons pas les critères dans lesquels ils sont utilisés. Cela va de pair avec ce que dit l’arbitre, avec ce que le responsable veut interpréter et décider de la situation. Il me semble donc que c’est une question compliquée, qu’il faut l’améliorer et que j’espère qu’il n’y aura plus de dégâts dans le reste des qualifications.

Vous avez vu les matchs au Pérou. Avez-vous aimé ce que fait la sélection de Gareca?

Oui, le Pérou est une équipe qui a beaucoup grandi. Ils ont des joueurs très dynamiques et ils passent un bon moment. C’est une équipe à respecter, c’est une équipe qui se tient et joue où qu’elle soit, qui a de la personnalité et de par la qualité de ses joueurs, ça donne toujours de quoi parler.

C’est vrai; Pour cette raison, cela nous a beaucoup dérangés sans parler de nationalité, car c’était juste pour nous que Bascuñán – le Chilien – soit celui qui met un peu la main, mais je pense que c’est finalement le VAR qui nous complique, mais il ne faut pas se victimiser parce que les équipes nationales comme le Chili et le Pérou ne peuvent pas s’arrêter avec la question de l’arbitrage. En ce sens, pensez-vous que le Chili a affronté deux rivaux qui seront sûrement en Coupe du monde (Uruguay et Colombie)?

Oui, mais les Playoffs sont aussi spéciaux, car il faut visiter des endroits difficiles. Je pense qu’il y a peut-être des favoris, mais tout peut arriver et tout peut nous surprendre. Je pense que toutes les équipes nationales doivent être considérées avec respect, elles doivent travailler de la meilleure façon pour pouvoir se rendre aux matchs de la meilleure façon possible. Alors je pense qu’au lieu d’avoir autant de faveur pour quelqu’un, donnez la plus grande importance à chaque match, à chaque point et à chaque rival.

Est-ce que jouer contre le Pérou et à domicile, est un avantage pour le Pérou, car ce stade est spécial, celui de Santiago et plus encore dans un classique? Je pense que c’est un léger avantage pour le Pérou …

Oui, il me semble que le football change partout. Le lieu et quand vous visitez, jouer sans public, parce que vous n’avez pas le joueur supplémentaire qui vous met sous pression, vous ennuie ou vous enflamme. Il me semble que non seulement pour le Pérou, mais pour chaque équipe qui se rend en visite, cela peut être quelque chose de différent, à la fois pour l’équipe nationale et pour les arbitres eux-mêmes.

Reinaldo Rueda vous utilise à la fois comme défenseur central et comme arrière gauche, que vous demande-t-il de temps en temps?

Ce n’est pas très différent de ce que fait l’équipe nationale. L’équipe nationale, depuis un certain temps maintenant, est une équipe très dynamique qui essaie toujours de sortir le ballon au sol, puis essaie d’appuyer fort et impatiente d’aller de l’avant. C’est un peu la même chose que l’équipe nationale a fait, à la fois en tant que défenseur central et en tant qu’ailier.

Aujourd’hui, Carrillo au Pérou a trouvé le but, il est le buteur de l’Eliminatoire, avec Neymar et Suárez. S’il vous touche d’un côté à gauche ou au centre, vous devrez lui faire face. Le regardez-vous déjà?

C’est un joueur que nous connaissons tous. C’est connu parce qu’il fait bien les choses en équipe nationale, et par la nature que les joueurs de football regardent le football, nous voyons tout. Il me semble qu’avec le respect que mérite le club, c’est d’avoir notre esprit ici et quand le moment de l’équipe nationale viendra, nous nous concentrerons pleinement sur l’équipe nationale.

Sur le côté gauche, le Pérou a le “ chocolat ”, le contact entre Trauco, Yotun et Edison, mais sur le secteur droit, celui que vous défendez, nous avons l’empreinte de Carrillo et la vitesse d’Advíncula, qui ont également souffert au Chili , notamment en amical à Miami et en America’s Cup.

Oui, ce sont des joueurs très rapides avec beaucoup de dynamique, mais je pense aussi que nous avons de bons joueurs de ce côté-là. Il va avoir un beau duel.

Au Chili, mis à part ce changement de génération auquel Rueda est confronté, et profitant également des microcycles qu’il fait, ils s’appuient fortement sur l’expérience de Medel, Alexis et Vidal.

Il est important, alors qu’ils parlent du processus de changement, que de jeunes joueurs arrivent, qu’il y ait aussi des joueurs avec beaucoup d’expérience, qui ont eu de nombreuses participations en équipe nationale et qui ont réalisé des choses importantes avec le pays.

Voulez-vous que Flores soit là? Gareca va l’appeler, mais vous devez voir s’ils lui donnent la permission à DC United, voulez-vous rencontrer votre ami ou mieux que le Pérou ait ce congé?

Je veux le rencontrer, je ne l’ai pas vu depuis longtemps. Je pense que ce serait une belle réunion, et à part ça c’est bien qu’il y ait toujours de bons joueurs sur le court. Il me semble que plus il y a de bons joueurs, meilleure sera la série.

Lui en avez-vous parlé?

Nous étions en train de parler. J’imaginais que j’étais un peu contrarié par la décision, mais bon, c’est momentané, c’est un peu un combat, mais en même temps ça nettoie vite, parce que le football ne permet pas de rester avec ça. Oui, il m’a dit un peu qu’il était bouleversé, mais il reste à espérer que pour le prochain ils pourront le libérer et qu’il pourra voyager sans problèmes.

Y aura-t-il un pari avec Edison ou préfèrent-ils ne pas entrer dans ce problème?

(Rires) Nous allons devoir en parler. S’il veut le faire, nous pouvons le faire, mais nous ne jouons généralement pas, car nous pourrions plutôt nous déranger pendant longtemps (rires).

Vous avez également une relation avec Andy et Raúl. J’ai compris en visitant Morelia, quelle était l’importance de Ruidíaz à Monarcas Morelia?

Il me semble qu’il était la dernière idole de l’institution avant tout cela. Raúl est une personne très importante, car il a été deux fois champion de but et à part cela, il a marqué un but très important lorsque nous avons été sauvés de la relégation. À un moment où il semblait que nous étions abaissés, où il semblait qu’il n’y avait plus d’espoir, il a marqué un but où il semblait qu’il tombait, un but où il n’est pas expliqué comment cela se passe, un but à la minute 93, et l’équipe est sauvée. C’est un moment historique dans l’institution où les gens le porteront toujours, et nous tous qui étions à cette époque s’en souviendront avec beaucoup d’émotion.

Puissiez-vous faire le meilleur du football mexicain et avec votre équipe nationale. Et le 13 novembre, vous jouerez et attendez que le Chili gagne, je serai avec le Pérou et ensuite nous communiquerons, mais j’espère que vous rencontrerez Edison. Je sens que ça va faire la rencontre de deux grands amis. Vous aurez Andy Polo, Ruidíaz, c’est ça le football, c’est 90 ‘, ce n’est pas une guerre, les meilleurs gagneront …

Comme tu le dis, ce n’est pas une guerre, c’est 90 ′. J’ai aussi des gens que j’apprécie beaucoup au Pérou, donc le meilleur pour tout le monde, pour nous aussi. Dans ce match, nous sommes rivaux et nous essaierons toujours de faire gagner le match au Chili et pour nous d’être victorieux, mais à partir de là, passé 90 ‘, les amitiés continuent, souhaitant à tout le monde le meilleur.

Le dernier joue les statistiques du dernier 3-0 pour le Pérou ou joue plus les statistiques que le Chili commande lors des derniers matchs de qualification. Cela joue-t-il sur la tête du footballeur ou est-il retiré lorsque le match est joué?

Il est retiré lorsque les statistiques sont déjà, sinon maintenant. Et maintenant, il dit qu’ils doivent se rendre au Chili et jouer chez nous et nous allons faire tout ce que nous pouvons pour obtenir les trois points.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER