Mis à jour le 11/10/2020 à 09:56

Niklas Casto et Guillermo Maripán ont eu une grande frayeur lorsqu’ils se rendaient à Santiago pour le Pérou vs. Chili pour la troisième journée des éliminatoires sud-américains en vue de la Coupe du monde du Qatar en 2022.

Comme l’a révélé “ Al Aire Libre ”, l’avion dans lequel les footballeurs ont été retrouvés a subi une défaillance du système, ayant dû modifier son itinéraire et obligeant son retour dans la zone où il avait décollé pour éviter un futur accident d’avion.

Pérou vs. Chili: comment, quand et où regarder le duel?

L’équipe nationale péruvienne et son homologue chilien ont un duel prévu ce vendredi 13 novembre pour la troisième date des éliminatoires Qatar 2022. Le match aura lieu au stade national de Santiago à partir de 18h00 ( Heure péruvienne) et 20h00 (heure chilienne)

N’oubliez pas que pour regarder le match, vous avez une série d’options, parmi lesquelles Movistar Deportes et América TV au Pérou. Chili pas de CDF et Chilevisión au Chili. N’oubliez pas que vous pouvez suivre le duel en streaming sur Movistar Play et América TV GO. De plus, sur Depor.com vous trouverez la minute par minute, les buts et tous les incidents pour que vous ne manquiez aucun détail.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE

Santiago Ormeño: “J’ai le désir de jouer pour le Pérou”