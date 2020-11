Mis à jour le 13/11/2020 à 21:33

Le Pérou n’a pas pu battre le Chili à Santiago pour la troisième journée des éliminatoires en direction du Qatar 2022. L’équipe blanche et rouge est tombée (2-0) au Stade National et a laissé un visage insipide au prochain match contre l’Argentine. Concernant la situation que vit l’équipe de Gareca lors du tournoi de Conmebol, Yoshimar Yotún il s’est entretenu avec la presse d’après-match.

«C’était deux moments totalement différents. Dans le premier, nous avons essayé de nous rencontrer, mais nous n’avons pas pu. Le premier est un but d’un autre match. La seconde moitié était à nous, nous avons essayé de trouver la réduction. Nous avions dans le dernier jeu de la première mi-temps la possibilité de repartir avec la réduction, ce n’était pas possible. Nous avons discuté dans les vestiaires et en seconde période on a vu un Pérou bien meilleur », a expliqué le milieu de terrain.

Ricardo Gareca amené dans la seconde moitié Gianluca Lapadula Oui Marcos Lopez, générant que l’équipe a un meilleur dynamisme.

«La seconde mi-temps a été plutôt bonne. Ce que j’ai ressenti sur le terrain, c’est que ce n’était pas l’un des jeux les moins performants. Nous heurtons un grand rival. Nous allons continuer à travailler pour récupérer lors du prochain match et obtenir trois points à domicile “, a-t-il déclaré. «Yoshi».

«Je n’ai pas remarqué le manque de hiérarchie et de caractère. C’était un moment pour chacun. Pérou il a fait une très bonne seconde mi-temps. Nous l’avons eu là-bas. Je pense que nous avons une équipe qui a une hiérarchie. Cela ne se passe pas là-bas ».

Pérou essayé de tromper Chili, mais ne pouvait pas de l’individualité de Arturo vidal, qui a marqué un double. «Nous avons essayé de faire pression, nous avons commencé un peu avec le ballon, puis nous avons donné l’initiative à l’adversaire. Le premier but était d’un autre match, le second d’un rebond, mais nous essayons toujours de trouver le but rival. La première moitié, nous ne nous sommes pas rencontrés », a-t-il analysé Yotun.

«Les onze qui sont sortis sont les meilleurs Gareca élu. Lors du dernier match, il a joué ce onze et nous étions les meilleurs. Dans la sélection, nous sommes les meilleurs et nous comprenons ce que veut le «professeur» », a-t-il ajouté.

«Nous étions imprécis. Normalement, nous sommes une équipe qui est très claire avec le ballon, dans une zone de sécurité nous sommes peu à échouer. Ainsi vint le deuxième objectif. Nous avons été imprécis, mais cela fait partie de la pression du rival et de l’importance du jeu “, a conclu le joueur de Croix Bleue.

