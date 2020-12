Photo: @Canelo

Ce vendredi 18 décembre, nous assisterons à la dernière confrontation sous le ring entre Saúl «Canelo» Álvarez et Callum Smith qui disputera le soi-disant «Round 0» sur l’échelle avant leur événement principal samedi à San Antonio, dans le but de donner la limite de 168 livres.

Pesée de l’heure et des canaux Canelo Álvarez vs Callum Smith

Campus: Alamodome, San Antonio, Texas

Temps: 9h00 PT / 12h00 HE aux États-Unis. 11h00 au Mexique et en Amérique centrale. 17h00 Royaume-Uni.

Canal: DAZN aux États-Unis et au Royaume-Uni. TV Azteca et Televisa au Mexique. ESPN en Amérique latine.

Pesée Canelo Álvarez vs Callum Smith LIVE

Alvarez est de retour en action pour la première fois depuis assommé Sergey Kovalev en novembre 2019 à Las Vegas, arrachant le titre mondial des poids lourds légers WBO au Russe pour devenir un dirigeant mondial à quatre poids.

Callum Smith avait appelé à ce combat pour consolider sa position de meilleur combattant à 168 livres après avoir défendu les titres à deux reprises, éliminant Hassan N’Dam à New York en juin 2019, puis battant de justesse John Ryder dans sa ville natale de cinq ans. mois après. Smith cherchera également à se venger de sa famille lorsqu’il passera dans les cordes, comme Canelo a battu son frère Liam au Texas en septembre 2016.

Le combat se jouera au super poids moyen qui a une limite de 168 livres, ils ont parlé des problèmes que Callum Smith a eu avec le poids, mais il faudra voir à quoi il ressemble au-dessus de la balance, Canelo aucun problème d’aucune sorte n’est à prévoir. Les ceintures WBC et WBA seront en litige.

Pesée Canelo Álvarez vs Callum Smith LIVE Heure, Chaîne, Où voir, Poids officiels 2020