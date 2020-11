Peter Shilton, le gardien qui convient La main de Dieu de Maradona, ne pardonne pas à Pelusa même après sa mort. Dans un article publié dans le Daily Mail, l’ancien gardien international anglais se souvient de la figure de Maradona mais n’oublie ni ne pardonne ce qui s’est passé au Mexique 86. «Ce que je n’ai pas aimé, c’est qu’il ne s’est jamais excusé, il n’a jamais admis que il a triché ou s’est excusé pour cela. Il me semble que c’était un très gros gars, mais quelqu’un qui n’a jamais fait preuve d’esprit sportif », il assure.

En Angleterre, ils ont eu des gestes de mauvais goût, ou du moins ils n’ont pas été aussi respectueux que dans le reste de la planète, après la mort de Diego Armando Maradona, comme la couverture du Daily Star ou l’article dans le Daily Mail de Peter Shilton, le gardien de but qui a concédé ce but qui est déjà l’histoire du football.

Shilton reconnaît dans son article la tristesse de la mort de Maradona, qu’il considère «Le meilleur joueur que j’aie jamais affronté», mais cette tristesse ne l’empêche pas de porter une accusation contre Diego dans son article pour ne pas s’excuser d’avoir triché en marquant un but avec sa main. C’est ainsi que l’ancien gardien anglais s’en souvient dans son article:

Ma vie a toujours été étroitement liée à Maradona, bien que pas de la manière que j’aurais souhaité, mais je suis très triste d’apprendre la nouvelle de sa mort. C’était le meilleur joueur que j’aie jamais affronté.

Ce jour-là en 1986 au Mexique, nous pensions que nous étions prêts à y faire face. C’était le plus gros match auquel beaucoup d’entre nous aient jamais joué de notre vie. Il n’y avait pas de marquage spécifique pour l’arrêter, nous voulions juste contrôler ses courses, et pendant une heure le plan a fonctionné pour nous, mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer ensuite.

Comment pourrions-nous? Il a sauté contre moi sur une balle suspendue et, sachant qu’il ne pouvait pas l’atteindre avec sa tête, il l’a frappé pour l’envoyer au fond du filet. Un défaut clair. Pièges. Alors qu’il courait pour célébrer, il s’est retourné plusieurs fois pour voir ce que faisait l’arbitre parce qu’il savait ce qu’il avait fait. Tout le monde le savait sauf l’équipe d’arbitres. Cela nous a fait sortir du jeu et, peu de temps après, nous lui avons permis de faire une course pour marquer deuxième. Sans le premier, il n’y aurait pas eu de second.

C’est un non-sens, mais un non-sens qui me dérange depuis des années, je ne vais pas non plus mentir maintenant. Ce que je n’ai pas aimé, c’est qu’il ne s’est jamais excusé, n’a jamais admis avoir triché ou présenté des excuses. Il me semble que c’était un très grand gars, mais quelqu’un qui n’a jamais fait preuve d’esprit sportif.