Alicia Aylies est sans aucun doute l’une des reines des WAG, En d’autres termes, l’une des paires de footballeurs les plus spectaculaires de la scène actuelle. Cette beauté de 22 ans née en La Martinique a grandi en Guyane française et il est très fier de ses origines exotiques, bien qu’il soit en France où il s’est fait connaître ces dernières années pour diverses raisons.

En 2016, Alicia a participé au concours de Miss France représentant la Guyane, où elle a concouru avec 29 autres candidats représentant diverses régions et dépendances françaises, et a été couronnée la plus belle jeune femme de tout le pays voisin. Quelques années plus tard, on a aussi beaucoup parlé d’elle car elle a attiré beaucoup d’attention lorsqu’elle a été “ traquée ” en applaudissant la France lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, alors qu’elle était déjà liée à Kylian Mbappé, son partenaire selon les terres gauloises.

Une Alicia Aylies qui révolutionne et brûle Instagram en revanche avec ses poses suggestives dans lesquelles elle se vante de silhouette et de beauté. Beaucoup relient leurs caractéristiques à celles de Rihanna, qui curieusement est née à la Barbade, non loin des origines de Miss France 2017. Cette renommée qui s’est créée a conduit à une croissance professionnelle qui lui a même permis de côtoyer l’élite hollywoodienne. Était avec Croisière Tom à la première de Mission Impossible Fallout et vous avez pu voir la bonne relation entre les deux.

En tant que mannequin, elle progresse également à pas de géant, en vedette à la Fashion Week de Paris et en travaillant pour les meilleures marques du monde. Et est-ce que Alicia Aylies se distingue par sa beauté, ses traits et aussi sa taille puisqu’elle mesure près de 1,80 mètre.

Mais le Guyanais n’est pas seulement motivé par le monde de la mode. En marge des tapis rouges, des défilés ou des séances photos, Alicia Aylies a entre les sourcils étudier le droit et devenir avocate. C’est évidemment un objectif à moyen terme, mais à 22 ans, il a le temps de se fixer et de l’atteindre.