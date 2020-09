La sixième tête de série Petra Kvitova a atteint le troisième tour de l’US Open 2020 avec une victoire de 7-6 (3), 6-2 sur Kateryna Kozlova, d’Ukraine, mercredi. Kvitova a eu besoin d’une heure et 41 minutes pour terminer le match. Ce fut un départ lent pour le Tchèque qui a fait une pause dans le premier set avant de renverser le set – et le match -.

Parlant de son début de match, Kvitova a déclaré: «Dans le premier set, c’était plutôt difficile. Je combattais vraiment un peu l’adversaire, mais aussi avec moi-même. Il y avait beaucoup de nerfs là-bas. J’ai perdu mon service et j’étais toujours à terre, et j’ai toujours essayé de revenir et de répondre ».

Elle a ajouté: «Quand j’ai remporté le bris d’égalité dans le premier set, ça a été un peu plus facile. J’étais plus détendu, plus, un peu plus calme. Cela m’a vraiment aidé. Au début du deuxième set, j’ai eu la pause, et c’était un peu plus facile pour moi – je respirais un peu plus librement ».

Kvitova jouera Jessica Pegula en huitièmes de finale. L’Américaine a battu Kirsten Flipkens 7-6 (1), 6-7 (3), 6-3 dans leur match de deuxième tour. Ancien n ° mondial 1 Angelique Kerber a remporté le derby allemand contre Laura Siegemund.

La 17e tête de série a gagné 6-3, 7-6 (3) en une heure et 40 minutes. La prochaine pour elle est l’Américaine Ann Li, qui a remporté le derby américain et a renversé la 13e tête de série Alison Riske 6-0, 6-3.

US Open 2020: l’exploit capital de Varvava Gracheva

La Croate Petra Martic, huitième tête de série du tirage au sort, s’est également qualifiée pour le troisième tour.

Martic a battu Kateryna Bondarenko en deux sets 6-3, 6-4 en une heure et 22 minutes. Le prochain adversaire de Martic est le Russe Varvara Gracheva, qui a évincé la 30e tête de série de la France, Kristina Mladenovic. Gracheva a produit un retour scintillant en perdant 1-6, 1-5 avec Mladenovic servant pour le match.

Le Russe a ensuite remporté 1-6, 7-6 (2), 6-0 en deux heures et 13 minutes. La Française, qui faisait partie des 11 joueuses qui avaient dû «vivre dans une bulle à l’intérieur de la bulle» après être entrée en contact avec son compatriote Benoit Paire, testé positif au Covid-19, était visiblement bouleversée après le match.

Critiquant l’USTA, parlant avec les médias français, Mladenovic a commenté: «C’est un cauchemar ce que nous vivons ici. Je n’ai qu’un seul désir, celui de récupérer ma liberté et même que nous n’avons pas encore ».

Elle a ajouté: «Si j’avais su que jouer aux cartes pendant 40 minutes avec un masque avec un joueur qui a été testé positif et finalement négatif aurait ces conséquences, je n’aurais jamais mis les pieds dans ce tournoi».

Aliaksandra Sasnovic a également produit un autre bouleversement au deuxième tour de l’US Open 2020. La Biélorusse a évincé la 12e tête de série Marketa Vondrousova 6-1, 6-2 en seulement 62 minutes. Sasnovich affrontera ensuite la 23e tête de série Yulia Putintseva.

La Kazakhstanaise a remporté son deuxième tour contre Vera Lapko 6-3, 6-3, également biélorusse. Crédit photo: Petra Kvitova Twitter