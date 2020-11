La relation entre Raphael Nadal Oui Juan Carlos I a toujours été cordial et affectueux, et dans un moment de critique envers le roi émérite, le joueur de tennis espagnol a voulu sortir et refléter les erreurs, mais aussi les vertus d’une personne qui, selon les mots de Rafa, devrait également être considérée pour ce qu’il a fait pour l’Espagne.

“Il s’est peut-être trompé, mais nous devons toujours nous souvenir de ce qu’il a fait pour l’Espagne”, Nadal a déclaré dans une interview dans le média italien Corriere della Sera, où en plus de lui poser des questions sur le roi Juan Carlos, il a également été mis dans un compromis en lui demandant s’il était de gauche ou de droite. “Ne me faites pas parler de politique”Rafa a plaisanté, pour se sortir des ennuis.

L’une des explications qui a le plus tiré parti de Rafa était la raison pour laquelle il vit en Espagne et non dans un autre pays bénéficiant d’avantages fiscaux plus importants. «Je suis espagnol et je suis heureux d’être. Bien sûr, lorsque la facture fiscale arrive, je suis un peu moins content. Mais j’ai eu la chance d’être né dans un pays aux nombreuses vertus, ce qui m’a donné une belle vie », admet la joueuse de tennis. «Je me sens profondément manacor, majorquin, espagnol et européen. Et je me sens chanceux quatre fois », a-t-il ajouté à propos de ses racines

Le discours, qui allait bien au-delà du tennis, l’a également fait réponse sur l’existence de Dieu et leurs croyances. Je ne sais pas et je ne me demande pas. Pour moi, l’important est de bien se comporter, d’aider ceux qui en ont besoin. Je crois aux bonnes personnes. Et si Dieu existe, ce sera merveilleux », il prétendait.

Sur un plan plus tennis, Rafa a reconnu qu’il ne s’attendait pas à gagner une autre année à Roland Garros.“Je ne sais pas. Si ça m’est arrivé, ça peut arriver à un autre. Je suis une personne normale, avec mes incertitudes et mes peurs. Peur de perdre, jamais. Mais je pense toujours que je peux perdre. J’y pense tous les jours, contre n’importe quel rival, et cela m’aide beaucoup », a-t-il ajouté, considérant que la possibilité de perdre est toujours dans sa tête.

Exemplaire sur le court, Rafa a eu quelques mots didactiques sur sa rivalité avec d’autres joueurs de tennis professionnels. Cultiver des ennemis me fatigue. Je ne me suis jamais permis d’intimider un rival. Enfant, ils m’ont appris que tu ne fais pas ça. C’est moi qui ai tort, pas la raquette », se souvint-il.

Nadal a précisé qu’il saura écouter son corps à l’approche du retrait. «Le tennis est un sport de l’esprit, ce ne sont pas des mathématiques. Le moment venu, je le saurai », a-t-il déclaré. «Je vais me consacrer aux enfants. Notre Fondation vient en aide aux enfants à risque d’exclusion sociale: elle leur fournit de la nourriture, une éducation, des sports … Ensuite, nous avons le projet «Plus que du tennis», vingt écoles en Espagne pour enfants handicapés. Et nous travaillons en Inde pour enseigner l’anglais et l’informatique aux enfants »Il a déclaré ce qu’il ferait lorsqu’il cesserait de concourir.

Crise sanitaire … et économique

Le coronavirus inquiète beaucoup Rafa, non pas pour sa propre santé, mais pour celle de son entourage. Je suis encore assez jeune, le physicien continue de me répondre. Cependant, Si je suis infecté, je peux infecter des personnes à risque. Je m’inquiète pour mes parents pour ma famille, pour ma communauté. C’est le moment le plus difficile de notre vie. Il est donc temps de se battre pour des choses bien plus importantes qu’un match de tennis. Nous devons cultiver la confiance », a-t-il déclaré.

Cependant, Nadal a également eu quelques mots de réflexion sur l’économie. «Vers nous-mêmes, envers nos proches, envers les autres. Et avec responsabilité et logique. Les gens meurent du virus, mais vous pouvez aussi mourir de faim. Le coup porté à l’économie a été très sévère. Nous devons trouver un équilibre entre la santé et le travail, entre la santé et la protection sociale. La sécurité est primordiale, tout comme la liberté et la dignité.