Le 44 fois vainqueur du PGA Tour, et aussi maintenant un vainqueur unique du PGA Tour Champions, Phil Mickelson est en quelque sorte devenu plus sympathique que jamais, non pas qu’il ait jamais eu du mal à gagner en popularité. L’Open américain, qui est le seul tournoi qui empêche Phil Mickelson de participer au Grand Chelem en carrière, arrive bientôt et sera disputé cette année au célèbre Winged Foot Golf Club.

Mickelson a remporté l’un de ses six records de finalistes au championnat national américain sur ce parcours en 2006. Il a explosé au 72e trou cette année-là et a essentiellement remis le trophée à Geoff Ogilvy sur un plateau d’argent.

14 ans plus tard, Phil Mickelson est à nouveau prêt à affronter Winged Foot et s’est moqué de façon hilarante de la débâcle de 2006 dans une nouvelle publicité pour Callaway. Phil Mickelson a toujours dit que l’US Open était le tournoi qu’il voulait gagner au-dessus de tout autre.

Il a eu tellement de chagrins au championnat national américain au fil des ans, le premier étant arrivé en 1999 à Pinehurst quand il a perdu par un accident vasculaire cérébral contre Payne Stewart, qui a fait un birdie incroyable au 72e trou pour capturer son deuxième U.S.

Titre ouvert. En 2002 à Bethpage Black, Mickelson a perdu par trois coups contre Tiger Woods. À Shinnecock Hills en 2004, Phil a réussi trois putts de cinq pieds au 17e trou dimanche pour un double bogey et a terminé deux coups en arrière de Retief Goosen.

Mickelson a bogeyé deux des quatre derniers trous à Bethpage en 2009 pour terminer deux tirs en arrière de Lucas Glover, et son dernier finaliste est venu en 2013 à Merion quand il n’a terminé que deux derrière Justin Rose. Après avoir tourné 70-73-69 au cours des trois premiers tours des États-Unis de 2006

Ouvert à Winged Foot, Phil Mickelson est entré dans la ronde finale de dimanche à égalité pour la tête à 2 points avec Kenneth Ferrie, un coup devant Geoff Ogilvy et trois coups devant Ian Poulter, Vijay Singh et Steve Stricker.

Lors d’une journée qui a vu de nombreux changements d’avance et égalités, Phil est arrivé au 18e trou par 4 de 450 verges avec une avance d’un coup sur Ogilvy. Il avait fait une brillante parade sur le trou précédent et n’avait besoin que d’un par au dernier pour remporter le tournoi, ce qui aurait été sa troisième victoire consécutive majeure après des victoires au championnat PGA 2005 et au Masters 2006.

Il est allé inexplicablement avec un pilote sur le tee et est allé bien à gauche, sa balle atterrissant près des tentes d’accueil. Phil a tenté l’un de ses tirs miracles avec son deuxième, mais sa balle a heurté un arbre et n’a avancé que de 25 mètres. Il a frappé son troisième dans un bunker sur le green et son quatrième a également raté le green.

Mais il avait encore une tentative de chip-in pour bogey, ce qui aurait signifié une éliminatoire avec Ogilvy, mais cela a roulé six pieds après le trou. Il a réussi le putt de retour pour le double bogey et a perdu par un. Et 14 ans plus tard, Mickelson a trouvé un sens de l’humour à propos de son chagrin au pied ailé.

Phil Mickelson se moque de sa débâcle dans une nouvelle publicité pour Callaway

Avant l’US Open 2020 à Winged Foot, Callaway Golf, avec qui Phil Mickelson entretient une relation de longue date, organise un concours dans lequel ceux qui achètent l’un de leurs nouveaux pilotes à Golf Galaxy ou Dick’s Sporting Goods d’ici le 16 septembre peuvent choisissez un golfeur sponsorisé par Callaway et si ce joueur remporte les États-Unis

Ouvert, les frais de leur chauffeur seront remboursés. Dans une publicité pour le concours, Phil Mickelson se moque de façon hilarante de lui-même pour son explosion à Winged Foot en 2006 en disant: «Quand t’ai-je déjà laissé tomber chez Winged Foot?» Phil Mickelson prend ce qui pourrait être l’un de ses derniers coups lors d’une victoire à l’US Open à Winged Foot à partir du 17 septembre.