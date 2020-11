La Retour en Espagne il a vécu une vraie journée de chien sur le chemin de Puebla de Sanabria. Toutes les connotations possibles de dureté ont été combinées pour une équipe gelée par le froid, avec une sensation thermique de moins de cinq degrés, pour parcourir 230 kilomètres jusqu’à Puebla de Sanabria, où Jasper Philipsen a profité de l’arrivée miraculeuse au sprint après un dernier effort du peloton qui a désarmé la fuite de Mattia Cattaneo, qui s’est retrouvé le miel sur les lèvres et sur le point de remporter la meilleure victoire de sa carrière.

Des conditions météorologiques défavorables de retour pour un Tour d’Espagne dans lequel le mauvais temps était attendu mais, vraiment, ce n’est qu’à Formigal que les pluies et le froid typiques du mois de la course ont eu lieu. Les favoris du général, au lieu de bouger et de secouer l’arbre lors d’une journée difficile pour tout le monde, ont été figés dans le peloton lors d’un jour de trêve malgré le 230 kilomètres de parcours et 4 000 dénivelés.

Celui qui a déménagé et de quelle manière était l’Italien Mattia Cattaneo, membre des nombreuses évasions du jour, qui s’est séparé de ses compagnons avant d’entamer les rampes de l’Alto de Padornelo, le dernier des cinq ports marquants de la journée. Le puissant Italien a laissé derrière lui des noms de la stature de Luis León Sánchez, Tim Wellens et José Joaquín Rojas, mais son évasion a été interceptée à seulement quatre kilomètres de l’arrivée.

Bora avait prévenu de ses intentions avant l’étape et avait tiré et tiré jusqu’à ce qu’il réussisse à neutraliser. EAU, avec un Jasper Philipsen dans un deuxième échelon de favoris après Pascal Ackermann, il a défié la résistance allemande dans le sprint final, également en montée, et l’a emporté d’un dernier coup pour égaler son premier triomphe dans le grand espagnol dans l’un des jours les plus froids de ces derniers temps dans la Vuelta.