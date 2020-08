Aaron Nola cherchera à rebondir après l’une des pires performances de sa carrière lorsque les Phillies de Philadelphie en visite affronteront les Nationals de Washington mercredi.

Nola, l’as du personnel des lanceurs des Phillies, n’a duré que 2 2/3 manches lors de son dernier départ sur la route contre les Braves d’Atlanta vendredi. Il a abandonné six coups sûrs et quatre points et a manqué de commandement tout au long.

Nola entame toujours son sixième départ avec une marque de 2-2 et une MPM de 3,10 alors que les Phillies cherchent leur troisième victoire consécutive.

“Pas mal du tout toute la nuit”, a déclaré Nola après le départ à Atlanta. «Je ne suis pas sorti de la troisième manche, ce qui pue évidemment. Je ne pense pas que ce soit jamais arrivé. Mais j’apprends et je retourne au travail. Je ne me sentais pas horrible.

“Je ne me sentais pas mal. Je manquais juste un petit peu avec ma balle rapide et je prenais du retard.”

Nola a une fiche de 4-6 et une MPM de 4,22 en 19 départs en carrière contre les nationaux.

Malgré la sortie difficile contre les Braves, Nola a été assez efficace cette saison en tant que titulaire n ° 1 des Phillies. Le manager Joe Girardi a déclaré qu’il ne serait pas dérangé par un mauvais départ.

“Cela arrive”, a déclaré Girardi. “Cela arrive aux plus grands lanceurs de tous les temps. Parfois, ils n’ont pas leur commandement ou ils n’ont pas leurs affaires ce jour-là. Il a juste lutté pour une raison quelconque. Je m’attendrais à ce qu’il rebondisse la prochaine fois.”

L’offensive des Phillies a produit 12 coups sûrs dans une victoire de 8-3 contre les Nationals mardi. JT Realmuto a réussi un circuit de trois points et Jean Segura a obtenu trois coups sûrs et une paire de points produits.

Les Nationals tenteront d’éviter une troisième défaite consécutive en remettant le ballon à Patrick Corbin.

Corbin (2-2, 3,99 MPM) a été ultra-réussi contre les Phillies la saison dernière avec une fiche de 2-0 et une MPM de 2,88 en quatre départs.

En neuf départs en carrière contre les Phillies, Corbin a une fiche de 5-2 avec une MPM de 3,18.

Le dernier départ de Corbin a été impressionnant: 6 1/3 de manches avec neuf meilleurs retraits au bâton de la saison vendredi contre les Marlins de Miami. Il a accordé huit coups sûrs et trois points.

“Je me sentais plutôt bien”, a déclaré Corbin. “Ce terrain qui était un circuit (par Miguel Rojas) était un réchauffeur, je suis juste tombé derrière 2-0 et j’étais juste au milieu, donc juste une erreur là-bas. Je sentais que j’étais mieux dans la zone. Je me sentais sous contrôle . Two-seamer fonctionnait bien, le curseur était là, a lancé des balles cassantes aussi. “

Le manager des championnats nationaux Dave Martinez était très encouragé après le dernier départ de Corbin.

“C’était génial. Il avait de très bonnes choses”, a déclaré Martinez. “Il a fait une mauvaise erreur et lui a coûté trois points, mais à part ça, il était vraiment très bon. C’était super à voir.”

Corbin a ajouté: “Je pense qu’à chaque fois, ça va de mieux en mieux. Peut-être pas encore exactement là où je dois être, mais je me sens plutôt bien.”

Trea Turner a frappé un premier coup de circuit pour la 11e fois de sa carrière lors de la défaite de mardi. Adam Eaton a également réussi un circuit, mais les Nationaux sont allés à 0 en 6 avec des coureurs en position de but tout en laissant cinq coureurs sur la base.

– Médias au niveau du champ