Les Phillies de Philadelphie seront à la recherche d’un balayage de série de quatre matchs lorsqu’ils accueillent les Nationals de Washington jeudi.

Il n’y a pas si longtemps, les Phillies avaient 9-14. S’ils peuvent terminer un balayage de quatre matchs des championnats nationaux jeudi, ils passeraient à 18-15.

Mercredi, Philadelphie a gagné 3-0 contre Max Scherzer, triple vainqueur du prix Cy Young. Les Phillies ont également enregistré des blanchissages consécutifs.

Les Phillies remettront le ballon jeudi au droitier Zach Eflin (2-1, 4.10 MPM). Face aux Braves lors de son dernier départ, Eflin a lancé sept manches et a abandonné quatre coups sûrs et un point tout en en retirant huit et en n’en marchant aucun.

En carrière contre les Nationals, Eflin détient une marque de 3-3 avec une MPM de 4,17 en sept départs.

“Pour Zach, j’ai été ravi de ce que j’ai vu”, a déclaré le manager des Phillies Joe Girardi.

Eflin a été plus efficace cette saison avec une balle courbe améliorée. Lors de sa dernière sortie, il a enregistré six retraits au bâton avec la balle courbe.

“Je ne le retourne plus pour des grèves”, a déclaré Eflin. “Je suis agressif avec lui et j’essaie de créer autant d’effets que possible. Je pense que cela complète mes autres terrains. Je suis content de où il en est, et je suis heureux de continuer à avancer.”

Les Phillies en plein essor continuent de recevoir la production de différents joueurs, ce qui a été un élément clé de leur séquence de victoires. Rhys Hoskins a compilé quatre matchs consécutifs à plusieurs coups, mais il a eu un jour de congé mercredi.

Le remplaçant de Hoskins, Neil Walker, a réussi trois coups sûrs et deux points produits.

“Je pense que nous commençons enfin à nous installer”, a déclaré Hoskins.

Les championnats nationaux en titre de la Série mondiale ont chuté à 10 matchs sous 0,500 à 12-22 après la défaite du blanchissage de mercredi.

Dans l’espoir d’éviter une sixième défaite consécutive, les Nationaux se tourneront vers le partant en difficulté Anibal Sanchez.

Sanchez (1-4, 6.90 ERA) fera son septième départ. Sa dernière sortie a eu lieu à Boston samedi et il a accordé huit coups sûrs et cinq points en cinq manches sur ce qui s’est avéré être une défaite 5-3.

Dans la carrière de Sanchez contre les Phillies, il a une fiche de 6-11 avec une MPM de 4,39 en 25 départs.

“Les deux premières manches, les deux premières manches, je sens le ballon vraiment bizarre. Je ne sais pas pourquoi”, a déclaré Sanchez après son dernier départ. «Je n’ai pas d’explication à cela, mais après cela, j’ai commencé à comprendre comment mettre le ballon au sol, surtout parce que j’avais besoin de travailler avec mon changement.

“Je pense que j’ai raté quelques lancers, mais je l’ai fait dans un but précis, alors oui, tout le temps pour moi, la clé fonctionne vers le bas. J’ai élevé le ballon quand je ne veux pas. J’ai payé le prix.”

Sanchez a parcouru de nombreuses étapes au cours de ses six départs, mais il pense que des jours meilleurs sont à venir.

«Je me sens bien ces derniers temps», dit-il. “Mais dans la première manche, je ne sais pas, j’ai essayé de frapper les coins, j’ai essayé de frapper les spots, je pense qu’ils sautaient rapidement sur le ballon.”

Les Nationals n’ont réussi que quatre coups sûrs mercredi – des simples de Luis Garcia, Victor Robles et Asdrubal Cabrera plus un doublé en neuvième manche de Kurt Suzuki qui a prolongé sa séquence de frappes à 12 matchs.

