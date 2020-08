Les Phillies de Philadelphie seront à la recherche de leur cinquième victoire consécutive lorsqu’ils accueilleront les Braves d’Atlanta samedi.

+

Les Phillies ont poussé leur séquence de victoires à quatre avec une victoire spectaculaire de 7-4 en 11 manches vendredi après un coup de circuit de trois points par Scott Kingery avec deux retraits.

“J’ai dit qu’il (Kingery) balançait mieux la batte”, a déclaré le manager des Phillies Joe Girardi. “Je pense que nous avons vu ça (vendredi).”

Andrew McCutchen et Jean Segura ont chacun ajouté un circuit de deux points vendredi alors que les Phillies trouvaient un autre moyen de gagner.

L’enclos des relevés des Phillies a été le pire de la Ligue nationale alors qu’ils ont battu un record de 9-14. Quelques transactions pour consolider l’enclos des relevés ont contribué à quatre victoires consécutives.

Adam Morgan a accordé deux circuits en solo à Ender Inciarte et Austin Riley, mais Tommy Hunter, Hector Neris, Heath Hembree, Brandon Workman et Blake Parker ont combiné pour lancer cinq manches de blanchissage.

“Je me sens mieux parce que je crois que les gars commencent à mieux lancer et sont beaucoup plus expérimentés”, a déclaré Girardi. “Et, vous savez, Ranger (Suarez) revient. Il a eu une année exceptionnelle l’année dernière. Donc je pense vraiment que ça se met en place un peu plus qu’avant.”

Les Phillies remettront le ballon au droitier Zach Eflin pour son cinquième départ. Eflin est 1-1 avec une MPM de 5,12 mais a accordé 11 points au cours de ses 15 dernières manches 1/3.

Au cours de la carrière d’Eflin, il est 4-3 avec une MPM de 3,83 en huit départs contre les Braves.

Les Braves avaient balayé un double face aux Yankees de New York avant ce match d’ouverture d’une série de trois matchs contre les Phillies.

Le vétéran Josh Tomlin cherchera à égaliser la série lorsqu’il remportera le monticule samedi avec une marque de 1-1 et une MPM de 3,93 en 18 manches 1/3.

Ce sera le troisième départ de Tomlin depuis son départ de l’enclos.

“Vous ne perdez jamais vraiment cette mentalité de starter”, a déclaré Tomlin. “Vous allez simplement à l’enclos des relevés et développez en quelque sorte une nouvelle mentalité pour ce rôle particulier dans lequel vous êtes. Mais j’ai commencé pendant huit ou neuf ans de ma carrière, donc ce n’est pas quelque chose de nouveau pour moi.”

Tomlin a dit qu’il n’était pas préoccupé par son nombre de lancers.

«Mon travail consiste à sortir et à lancer dans la première manche, à revenir là-bas et à lancer la deuxième, puis à partir de là», a déclaré Tomlin. “Quand (le manager des Braves, Brian) Snitker vient là-bas et me prend le ballon, j’ai terminé. Et puis passez à l’étape suivante.”

Riley et Freeman ont réussi deux coups sûrs chacun et les Braves ont réussi neuf coups sûrs au total. Mais les Braves ont eu du mal avec les coureurs en position de but, allant 1 pour 14. Ils ont également bloqué 10 coureurs sur la base.

Pourtant, l’attaque d’Atlanta a prouvé toute la saison qu’elle pouvait marquer des points par grappes.

“Ces gars continuent de grincer,” dit Snitker. “Nous avons perdu des morceaux de notre alignement. Nous avons perdu de gros morceaux de notre rotation de départ. Ils continuent de jouer.”

Dans la défaite de vendredi, Dansby Swanson et Nick Markakis se sont combinés, cependant, pour être sans succès en 10 aux chauves-souris.

– Médias au niveau du champ