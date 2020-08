Geoff Burke-USA TODAY Sports

Les Phillies ont décidé de ne pas disputer leur finale de la série contre les Nationals jeudi soir, selon Jim Salisbury de NBC Sports Philadelphia.

Philadelphie aurait pris sa décision lors d’une réunion d’équipe jeudi. Les ressortissants n’ont pas été invités à donner leur avis avant la décision des Phillies, selon Salisbury.

Le manager Joe Girardi a évoqué la possibilité d’une grève d’un joueur mercredi.

“Je leur dirais d’aller avec leur cœur”, a déclaré Girardi. «Les sentiments sont des sentiments. Ils ne sont jamais bons ou mauvais, ce ne sont que des sentiments. Et tu dois suivre ce que ton cœur te dit. Je les soutiendrais quoi qu’ils fassent.

Le match de NL East est l’un des nombreux matchs à être reportés jeudi après le tournage de Jacob Blake, résident de Kenosha, dans le Wisconsin. Les A ont voté pour ne pas jouer contre les Rangers jeudi, et les Twins ont voté pour ne pas affronter les Tigers, selon .s Ken Rosenthal.

Au moins quatre matchs ne seront pas disputés jeudi, dont le match des Red Sox-Blue Jays, le match des Twins-Tigers et le match des Rangers-Athlétisme. Les matchs entre les Reds et les Brewers, les Mariners et les Padres et les Giants et Dodgers ont été reportés mercredi soir.