Les Broncos n’ont pas nécessairement besoin d’ajouter un porteur de ballon pendant l’intersaison. Phillip Lindsay avait produit une deuxième saison consécutive de 1000 verges avec exactement 35 attrapés en 2019 et se révélait être une solide avance pour l’équipe. Cependant, avec Melvin Gordon disponible, les Broncos ont décidé de cibler l’ancienne star des Chargers et ont pu le signer pour un contrat de deux ans d’une valeur de 8 millions de dollars par saison. En tant que tels, ils ont mis en place ce qui pourrait être l’une des rotations de terrain de football Fantasy les plus difficiles à comprendre pour les propriétaires de fantasy avant le jour du repêchage.

Dans une intersaison normale, les propriétaires auraient la chance de regarder le duo jouer pendant la pré-saison, de voir qui ressemble au top en arrière et d’ajuster leur classement en conséquence. Cette année, à cause de la pandémie de COVID-19, la plupart volent à l’aveugle.

Personne ne sait si Lindsay ou Gordon mèneront l’équipe en touche. Les deux sont d’anciens Pro Bowlers talentueux, les deux peuvent gérer le volume et tous deux peuvent attraper des passes hors du champ arrière. Ils peuvent opérer dans une vraie division ou les Broncos pourraient choisir de monter la main chaude. Quoi qu’il en soit, cette division du champ arrière pourrait rapidement devenir frustrante pour les propriétaires de fantaisie qui comptent sur l’un ou l’autre des arrières comme premier choix.

Qui est en tête dans la course entre Lindsay et Gordon? Où devriez-vous cibler chaque dos? Nous avons toutes les bonnes réponses (espérons-le) sur le champ arrière des Broncos avec la saison NFL presque ici.

Phillip Lindsay perspectives fantastiques

Après avoir été non repêché en 18, Lindsay est rapidement devenu un élément clé de la rotation du champ arrière des Broncos au cours de sa saison recrue. Il était l’un des meilleurs ramasseurs de fil de renonciation après la semaine 1 et bien qu’il ait partagé des touches avec le choix de troisième ronde Royce Freeman, Lindsay était clairement l’arrière le plus impressionnant. C’est ce qui a conduit Lindsay à jouer un rôle plus important en 19 et à organiser une autre saison solide comme le roc.

Lindsay a récolté 259 touches au total après avoir enregistré 227 en tant que recrue. Son augmentation de volume ne correspondait pas exactement à une augmentation de la production de fantasy, mais sa performance constante a continué d’être une aubaine pour les propriétaires de fantasy qui lui faisaient confiance en tant que RB2.

À chacune de ses deux premières saisons, Lindsay a terminé 12e et 19e, respectivement, parmi les RB en points fantaisie. Il a couru plus de 1 000 verges et totalisé au moins 1 200 verges au total dans chaque campagne. S’il continue à toucher, il devrait produire à un niveau élevé.

Cela dit, la question devient maintenant, les Broncos donneront-ils ces touches à Lindsay? Avec Gordon dans le giron, l’équipe peut être plus encline à diviser les touches et à donner à Lindsay une charge de travail similaire à ce qu’il considérait comme une recrue. Après tout, au cours de cette saison, Lindsay a réalisé en moyenne 5,4 verges par report contre 4,5 la saison dernière avec une charge de travail plus importante. Et à 5 pieds 8 pouces, 190 livres, Lindsay n’est pas vraiment un gros dos, donc lui faire moins de portages pourrait le garder plus frais et l’empêcher de se faire défoncer.

Même s’il obtient moins de courses, Lindsay sera toujours cohérent et devrait approcher les totaux de métrage qu’il a enregistrés à chacune de ses deux premières saisons. De toute évidence, il avait l’air bien pendant le camp d’entraînement et l’ajout de Gordon par Denver l’a peut-être incité à améliorer encore plus son jeu. La compétition peut finir par élever le meilleur de lui.

À l’heure actuelle, l’ADP de Lindsay le classe 35e parmi les RB cette saison, selon FantasyPros. Cela le place 12 places derrière Gordon, 23e, ce qui peut faire de lui une bonne valeur en fonction de la façon dont cette rotation RB se déroule.

Perspectives fantastiques de Melvin Gordon

Il ne fait aucun doute que Gordon est un plus grand nom que Lindsay. L’ancien choix de première ronde des Chargers est entré dans la ligue avec de grandes attentes après une carrière universitaire prolifique au Wisconsin. Au cours des cinq années passées dans la ligue, le succès de Gordon a été mitigé, mais il a largement contribué à la fantaisie grâce à son volume et son potentiel de touché.

Depuis qu’il n’a pas réussi à marquer en tant que recrue, Gordon a réalisé en moyenne 11,8 touchés par saison. Cet avantage du TD lui a donné un étage élevé dans les formats de football Fantasy au cours des quatre dernières saisons, même si sa capacité à accumuler des verges sur le terrain laisse beaucoup à désirer.

Gordon n’a fait en moyenne que 3,9 verges par course une fois au cours de sa carrière dans la NFL. Cela est arrivé en ’18 quand il avait une moyenne de 5,1 ypc. Cependant, cette année-là semble avoir été une aberration. En raison de sa moyenne de verges par portée inférieure, Gordon n’a éclipsé qu’une seule fois 1000 verges au sol (bien qu’il soit venu à moins de trois mètres de le faire à une autre occasion). Pourtant, il a trois saisons dans lesquelles il a au moins 1375 verges au total, ce qui témoigne de sa forte capacité de réception.

Depuis ’16, Gordon a réalisé en moyenne 48 captures et 420 verges de réception sur une base annuelle. Pour 16 matchs, ces chiffres vont respectivement à 58 et 507. Il pense avoir un impact similaire à Denver puisqu’il est un récepteur plus explosif que Lindsay. Ainsi, dans les formats PPR, Gordon peut avoir un petit avantage dans ce domaine.

Cela dit, il reste possible que Gordon puisse voir la régression comme un récepteur pour une raison principale. Il n’est plus jumelé avec Philip Rivers. Rivers cible ses demi-offensifs hors du champ arrière plus que tout autre QB de la ligue et l’année dernière, les Chargers RB ont vu un sommet de 177 cibles. En comparaison, les RB des Broncos ont récolté 112 cibles, donc Gordon pourrait avoir du mal à atteindre les 68 cibles par saison (82 pour 16 matchs) qu’il a vues au cours des trois dernières saisons.

Si Gordon fournit moins de points en tant que receveur, il devra le rattraper dans la zone rouge. Mais cela peut être difficile pour lui de le faire. L’année dernière, les huit touchés au sol de Gordon sont arrivés dans la zone rouge avec six à l’intérieur de la ligne des 5 verges. À l’intérieur des cinq, Gordon a eu 13 courses pour 15 verges et six scores. Comparativement, Lindsay a eu huit courses pour 14 verges et cinq scores à l’intérieur des cinq, donc la production des deux est certainement similaire. Si le duo se sépare de la zone rouge, comme Lindsay et Royce Freeman l’ont fait ces dernières saisons, cela continuera de nuire à la hausse de Gordon parce qu’il est tellement dépendant de la TD.

Gordon pourrait certainement émerger comme un RB2 de qualité, surtout s’il peut jouer un rôle plus important que prévu en tant que receveur, mais il y a des risques indéniables associés à le saisir tôt. S’il y avait une pré-saison, certaines de ces préoccupations ont peut-être été apaisées, mais pour l’instant, il est un choix risqué, d’autant plus qu’il sort le plus souvent du conseil d’administration devant Lindsay.

Verdict

Actuellement, nous avons Lindsay sept places devant Gordon dans notre classement RB. Lindsay arrive à 28 ans et Gordon à 35 ans (bien que Gordon soit plus haut dans notre classement PPR). Cela met les deux dans la gamme flex, mais on devrait finalement émerger comme un RB2.

Compte tenu des chiffres indiqués ci-dessus, il semblerait que Lindsay ait une meilleure chance de le faire. L’homme de troisième année a tout simplement été plus constant que Gordon tout au long de sa carrière et devrait avoir une chance de produire des totaux de métrage similaires à ceux qu’il a mis en place au cours de ses deux premières saisons. Il a peut-être moins d’avantage de TD que Gordon, mais il devrait produire un bon métrage quoi qu’il arrive.

Gordon n’est pas non plus un mauvais choix. Il a juste plus de questions autour de lui alors qu’il rejoint une nouvelle équipe avec une salle RB instable. Nous sommes plus que disposés à lui faire confiance en tant que joueur flexible, mais le problème avec lui est que son ADP le place davantage dans la vraie gamme RB2. Pourrait-il être à la hauteur de cette facturation? Sûr. Mais Lindsay a de meilleures chances de faire un panoramique à son ADP.

Si les propriétaires de fantaisie peuvent rédiger à la fois Lindsay et Gordon, cela pourrait être une stratégie sensée. Si les deux peuvent produire, ils seront des jeux flexibles sur une base hebdomadaire. Si l’un apparaît comme une option supérieure par rapport à l’autre, les propriétaires auront un RB2 et une menotte supérieure.

Cependant, les propriétaires devraient viser Gordon à la fin du troisième / début du quatrième tour et Lindsay au septième tour pour réussir. Étant donné que Lindsay est la meilleure valeur avec moins de points d’interrogation sur son ajustement à Denver, il peut être plus logique de cibler simplement Lindsay au milieu des tours et de laisser un autre joueur atteindre Gordon dès le début.