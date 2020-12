Si vous voulez que quelqu’un vous aime pour toujours, adoptez un chien. Ongle photo virale qui a conquis le cœur de plus d’un sur Twitter a pour protagoniste un chien sans-abri qui dort paisiblement dans la crèche d’une naissance armée sur la voie publique pour commémorer, le 24 décembre, la veille de Noël, la naissance de Jésus. L’événement curieux a eu lieu à Inhuma, une municipalité située dans la région nord-ouest du Brésil.

PLUS D’INFORMATIONS: Le gérant du magasin de chaussures a refusé d’expulser un chien qui était entré dans son magasin malgré les plaintes d’une femme

Dans l’image prise par une passante identifiée comme Nadia Rosangela lors d’une sortie en famille, devenue tendance après avoir été partagée massivement sur Twitter, grâce à la tendresse et à la sympathie du chiot à la fourrure marron clair qui reposait à l’intérieur du berceau en osierUn refuge qu’il a sûrement trouvé à la recherche d’un refuge pour passer la nuit et qu’il pensait être fait pour lui puisque son corps lui allait parfaitement.

«Quand nous sommes allés voir le berceau, nous avons trouvé un chiot qui dormait dans la crèche. Une très belle image, surtout pour les chrétiens. Il dormait tout le temps. D’autres personnes sont venues, ont pris des photos, se sont admirées, ont continué à parler et le chiot était dans un rêve merveilleux. Il a bougé un peu puis s’est complètement endormi », a déclaré la femme dans une interview avec un média local recueillie par le portail Semana.

PLUS D’INFORMATIONS: Comme un autre humain: le chien se couvre d’une couverture avant de dormir et fait le tour du monde

Face à cette découverte étonnante, Nadia Rosangela a essayé d’aider le chiot de toutes les manières possibles, partageant les photos qu’il a prises parmi ses connaissances et sur les réseaux sociaux pour qu’elles puissent le sauver, puisqu’elle ne pouvait pas l’accueillir chez elle car elle avait déjà “Trois chiens adoptés et 12 chats”; Cependant, lorsque plusieurs étaient intéressés à lui donner une maison, l’animal avait disparu de l’endroit où il se reposait.

Heureusement et au bonheur de tous ceux qui s’intéressent au protagoniste de la photo virale, l’animal a été retrouvé deux jours plus tard et ils ont découvert qu’il s’agissait en fait d’un chien et sont également apparus avec un autre chien, qui, selon eux, serait sa sœur. Un bon Samaritain leur a donné la maison qu’ils voulaient tant et maintenant il a une histoire merveilleuse à partager pour la postérité.

PLUS D’INFORMATIONS: Un chien fait tout pour éviter de s’endormir en voyageant en train et devient une star d’Internet

Qu’as-tu pensé de cette histoire? Si cela vous convient, nous avons plus de notes sur les tendances pour vous, ainsi que des vidéos virales, des défis viraux ou des défis visuels qui rendront votre journée plus divertissante. Cliquez simplement sur les liens suivants: ‘plus de défis viraux‘ et ‘plus de vidéos virales‘, qui vous amènera à voir le contenu organisé des sections les plus populaires de Depor.

Une femme passe devant une mangeoire et remarque un chiot froid qui dort à l’intérieur de #Brasil, ils l’adoptent pic.twitter.com/2ehfIvk6re – MtyFollow® (@MtyFollow) 16 décembre 2020

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VIRAUX

Vidéo virale: Un garçon demande à son professeur de rendre ses devoirs en retard en raison de la naissance de son animal de compagnie. Et les manières? Ils enregistrent une livreuse lançant les colis et la vidéo devient virale sur les réseaux Le réveillon du Nouvel An viral: entend des bruits étranges et découvre un animal au sommet de son arbre de Noël