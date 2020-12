Mis à jour le 14/12/2020 à 18:21

Est viral. Une mère et sa fille ont trouvé sur le rivage de la plage où elles vivent quelque chose qu’elles croyaient être un fossile ou un os vieux de milliers d’années; Cependant, ils se sont retrouvés avec la peur de leur vie, après que l’appareil a soudainement explosé devant eux.

Jodie Crews, 38 ans, et Isabella, 8 ans, marchaient sur une plage à Deal, dans le comté de Kent (Angleterre), quand elles ont trouvé une étrange «pierre» sur le sol. Après avoir cru qu’il s’agissait d’un fossile, ils l’ont ramené chez eux pour essayer d’en savoir plus à ce sujet.

C’est ainsi qu’ils ont décidé de publier des photographies de leur découverte dans divers forums d’archéologie. Les réponses ont été immédiates et ont attiré l’attention d’un bon nombre d’utilisateurs; Cependant, personne n’a deviné son origine, car lorsqu’ils l’ont mis dans l’évier de la cuisine pour mieux le voir, le «fossile» a explosé. Et ce n’était pas un vestige préhistorique, mais une grenade de guerre de la Seconde Guerre mondiale.

«C’est devenu une boule de feu. Ma fille a crié et a couru par la porte arrière “, a déclaré Jodie lors d’une conversation avec le Daily Mail.” J’ai attrapé la grenade et j’ai couru le bras tendu dans la cuisine, où je l’ai jetée dans l’évier. Ensuite, j’ai couru à l’étage pour faire tremper une serviette et la jeter dessus et en arrière. Ma première pensée a été de sauver ma fille, ma maison, mes chats et mes chiens ».

Mère, 38 ans, et sa fille ont la chance d’être en vie après la grenade de la Seconde Guerre mondiale EXPLOSÉE dans leur évier de cuisine https://t.co/QRgeG9ZsoY pic.twitter.com/Xw466NM5Jd – ZULEYDI P (@zuleydi_perez) 13 décembre 2020

Pendant ce temps, les voisins ont appelé les pompiers, qui sont arrivés sur les lieux et ont réussi à éteindre le feu. La grenade a fini par être consommée dans l’évier et a endommagé les fenêtres de la cuisine.

Le choc a poussé la mère à repenser le cadeau que sa fille avait demandé pour Noël: un détecteur de métaux. “Après ce qui s’est passé, je pense que ce sera mieux avec une Nintendo Switch”, a-t-il déclaré.

