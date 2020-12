Mis à jour le 12/08/2020 à 23:44

Rien ne manque pour Noël et le monde se prépare pour la prochaine arrivée du Père Noël; cependant, un photo virale montre comment en Argentine, apparemment, les autorités d’une municipalité se sont passées la main lors de la décoration d’une route très fréquentée et l’événement a déclenché des commentaires de tout sur les réseaux sociaux.

L’événement curieux s’est produit à Gálvez, où les voisins ont remarqué que il y avait deux échelles en bois à l’intérieur du sapin de Noël géant qu’ils ont installé et ils ont cru que le personnel de la mairie ne se rendait pas compte qu’ils avaient été oubliés.

Les habitants de cette ville située à 81 kilomètres de la capitale Santa Fe Ils n’ont pas mis longtemps à se moquer de l’administration locale, se tournant vers les réseaux sociaux faire toutes sortes de commentaires ironiques comme si c’était une nouvelle tendance de décoration de Noël.

Cependant, le lendemain, le photo virale le fait a pris effet et les habitants de Gálvez ont découvert que le sapin de Noël géant avait été correctement redécoré et les escaliers n’étaient plus, a rapporté le portail argentin Cadena 3.

J’espère qu’ils ne me croient pas !! Sapin de Noël réalisé avec passion et dévouement par la Commune de #Galvez, dans la Province de #SantaFe. Ils espèrent que le Père Noël prendra les escaliers à l’intérieur.

😂😂 pic.twitter.com/XZR1pqXWaI – Juan Ruiz (@jufarusf) 3 décembre 2020

Les habitants de la municipalité de Gálvez ont posé à côté du sapin de Noël géant redécoré. Crédit: Cadena3.com

