Javier Tebas continue de gonfler la bulle de Fuenlabrada. Le club qui a votre fils sur sa liste de paie a reçu le deuxième augmentation la plus importante de la limite salariale en deuxième division voyant leur marge de rémunération des joueurs cette saison augmenter de 40% par rapport à la précédente. Seul Almería – injecté avec de l’argent du cheikh saoudien Turki Al-Sheikh – dépassé les Madrilènes dans leur limite de salaire, améliorant leur plafond de salaire de 52%, bien que 11 clubs de la catégorie ont dû réduire drastiquement leurs dépenses par rapport à la période précédente.

Comme OKDIARIO l’a dit ces derniers mois, Fuenlabrada n’est pas exactement un club qui peut gagner du muscle économique. Les Madrilènes ont présenté des problèmes dans le paiement des fournisseurs, avec le Trésor et ont même joué dans une réévaluation controversée du stade Fernando Torres après avoir réussi à gonfler sa valeur de trois par rapport à ce qui était gouverné par Tinsa. Pas en vain, ils ont réalisé leurs comptes annuels de la saison dernière avec des “exceptions” et reflétant en eux que des paiements en espèces ont été effectués d’origine douteuse. Les auditeurs ont finalement été licenciés pour avoir rédigé ces constatations.

Cela n’a pas empêché la Ligue, qui est celle qui fixe la limite de salaire en fonction du risque de ne pas payer pour chaque club, a décidé de leur donner un gros coup de pouce en leur permettant de dépenser en salaires cette saison 5.7 millions d’euros. Il est curieux que les clubs qui ont récemment servi en première division, comme Gérone ou Malaga, n’ont pas l’autorisation de dépenser plus de capital que le club présidé par Jonathan Praena.

Il faut se rappeler que Fuenlabrada a été le club qui a payé le plus d’argent sur le dernier marché des transferts dans la catégorie avoisinant le chiffre de trois millions d’euros, alors qu’il n’a pas entré un sou en termes de ventes. Le club madrilène a déboursé ces montants lors des signatures de Álex Mula, Aboubakary Kanté et Aldair Fuentes présentant un solde total négatif cet été de 2,75 millions d’euros, comme le révèle Transfermarkt.

Le club, comme si cela ne suffisait pas, Il a cessé d’entrer de l’argent pour les billets et la billetterie pour un montant qui oscille les 150000 euros cette saison. Cela n’a pas empêché la Ligue – qui est celle qui décide de la limite salariale – d’avoir a augmenté son plafond de dépenses salariales de 1,6 million d’euros. Pour nous donner une idée, les Madrilènes ont augmenté lors de la saison 2019/20 aux côtés de Ponferradina et Mirandés, les deux équipes ayant connu une augmentation de salaire de 5,63% et 7,66%, ou ce qui est pareil: une moyenne de moins de 300 000 euros d’augmentation de votre plafond salarial.

Thèbes peut être excusée que son Fuenlabrada a terminé huitième de la compétition la saison dernière et a reçu un prix de 150000 euros pour cela, mais il n’en est pas moins vrai que le Mirandés était onzième et a à peine remarqué des changements dans son budget. Les castillans-léonais ont dépensé 130000 euros en dédicaces pour embaucher Víctor Meseguer, tandis que Les Madridistas ont côtoyé les cheikhs de la compétition. Almería les surpasse en nombre car ils ont reçu un revenu millionnaire de la vente de Darwin Núñez pour 24 millions d’euros, tandis que Fuenlabrada n’a pas empoché un sou de la vente de footballeurs.

Les affaires de Thèbes à Fuenlabrada

Le parquet poursuit son enquête sur la relation de Javier Tebas avec Fuenlabrada après plusieurs courriels publiés par OKDIARIO où il est clair que le président de la Ligue continue d’entretenir des relations avec le club alors qu’il était déjà membre de la deuxième division lors de la saison 2019/20. Le président de l’association patronale du club a démenti le plus grand, malgré les preuves, même si ce qu’il n’a pas pu cacher, c’est la relation d’affaires qu’entretient son fils – secrétaire qui n’est plus membre du club depuis octobre 2019 – et que son bureau Tebas y Coiduras a reçu un paiement de plus de 100000 euros début 2018 pour avoir conseillé Fuenlabrada.

Thèbes a sorti ses griffes pour défendre une équipe qui s’est rendue à La Corogne avec une épidémie de coronavirus provoquant une crise sanitaire dans la ville, en même temps qui falsifiait le résultat final de la compétition obligeant à annuler le dernier match de la saison. Le président de la Ligue a assumé la responsabilité de ce voyage disant publiquement sur les réseaux sociaux qu’il a autorisé cette imprudence contre la santé publique. A cette époque, plusieurs clubs ont montré leur rejet du comportement du président qui, loin de modérer dans son arbitrage favorable envers Madrid, a essayé de les favoriser pour obtenir une promotion dans la première division. Cela a été perdu par Tebas sur le terrain, mais maintenant il ne semble pas vouloir de surprises et a de nouveau favorisé de manière flagrante Fuenlabrada pour améliorer son équipe. Dans le passé, le président Praena se vantait que Thèbes réglerait leurs comptes à la rigueur. Tout semble bien lié, mais la question est claire: combien de temps les clubs vont-ils permettre cela?