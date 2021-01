Il y a des jours, Cristina Pedroche a mis À la mode pour poser complètement nu sous et sur la neige. La collaboratrice de la télévision a publié une pose dans laquelle elle est apparue sans vêtements en pleine neige à Madrid en raison de la tempête Filomena, et cela a eu un tel impact que d’autres ont fait quelque chose de similaire, comme Paddy, la petite amie de Marcos Llorente, ou Tamara Gorro, qui a également tout supprimé et brûlé Instagram. L’une des dernières à télécharger des photos entourées de neige a été Pilar Rubio, mais dans son cas, elle était habillée.

Et c’est que la femme de Sergio Ramos Il a donné sa touche personnelle à ce type de pose en récupérant sa précieuse robe de mariée, en la sortant du placard et en la remettant pour éblouir amis et inconnus sur les réseaux sociaux. Pilar Rubio a publié plusieurs photographies montrant son décolleté habillé d’un blanc éclatant et assorti à la neige que l’on voit autour d’elle et en arrière-plan.

Parfaitement peigné et maquillé pour l’occasion, le collaborateur de “ El Hormiguero ” a balayé ces poses, notamment avec la première, qui compte déjà plus de 150000 “ j’aime ” et mille commentaires, la plupart s’abandonnant à la beauté du L’épouse de Sergio Ramos. Ongle Pilar Rubio qui a également expliqué dans la publication pourquoi a-t-elle dépoussiéré la robe de mariée qu’elle portait le 17 juin 2019 à Séville, lorsqu’elle a épousé le footballeur du Real Madrid.

«J’ai pensé qu’il était temps de sortir ma robe de mariée du placard. Deux moments historiques et romantiques pour moi. Mon mariage et la grosse chute de neige à Madrid », a écrit l’influenceuse sur Instagram, où elle continue de grandir en termes de followers et d’interactions.