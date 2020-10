Pilar Rubio Elle est sans aucun doute l’un des GAF les plus ciblés, en raison de son mariage avec Sergio Ramos et aussi parce qu’elle est une collaboratrice avec ‘El Hormiguero’ et un influenceur. En été, elle a donné naissance à son quatrième enfant, Máximo Adriano, et se remet encore physiquement de cette grossesse.

Surtout, il s’est exprimé lors d’un événement publicitaire dans lequel il s’est ouvert sur ce type de problème. «Même si tout le monde le pense et l’a toujours pensé, Je n’ai pas de sein opéré, j’ai toujours eu le sein que j’ai eu. Je suis désolé, mais c’était ma poitrine et oui j’ai remarqué, parce que j’ai allaité tout le monde, que je ne la récupère pas », a-t-il déclaré lors de l’événement Cristian Lay.

Son rétablissement rapide après l’accouchement de Máximo Adriano a laissé beaucoup d’hallucinations sur les réseaux sociaux, mais tout n’est pas si parfait et il reconnaît qu’il a des séquelles physiques et qu’il n’exclut pas de subir une opération du sein pour mieux paraître: «Je pensais que si en Je dois le reconstruire un jour, je le ferai ».

«Pendant la période de gestion, j’ai partagé avec près de six millions de followers que j’ai sur les réseaux sociaux la formation que j’ai faite, les recettes de cuisine et tout ce qui m’a été bénéfique pour récupérer et me sentir bien», explique Pilar Rubio, qui le précise Quoi «Nous n’en aurons plus. Je ne pourrais pas m’occuper d’un autre enfant et je pense que quatre, c’est bien.