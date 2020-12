Pilar Rubio a de nouveau fait l’actualité sur les réseaux sociaux, et cette fois ce n’était pas à cause d’une pose suggestive ou d’une photographie artistique, ni à cause de l’un de ses défis exigeants dans “ El Hormiguero ”, mais parce qu’il a enseigné à travers ses “ histoires ” le dernier tatouage qui a été fait. La femme de Sergio Ramos a montré comment son bras allait après tatouer le nom de son quatrième fils, Máximo Adriano, et il a beaucoup aimé le résultat.

Un “ tatouage ” qui a impressionné les réseaux sociaux, comme plusieurs de ses millions de les adeptes ont été surpris par la grande taille de ce dernier tatouage que Pilar Rubio a fait. Et, comme si cela ne suffisait pas, le collaborateur de ‘El Hormiguero’ assure que le prochain sera encore plus grand et sur le dos.

Le dernier tatouage de Pilar Rubio.

«Je vous montre comment le tatouage s’est avéré, je ne sais pas s’il va bien avec la crème. Là si ça a l’air cool, Máximo Adriano avec la typologie Iron Maiden, je suis super content. Le lendemain, je me réjouis du dos, mais c’est déjà plus grand », a commenté Pilar Rubio sur Instagram à propos de ce dernier tatouage. Il faut se rappeler que Sergio Ramos a également tatoué le nom de sa dernière progéniture sur sa poitrine, c’est pourquoi les deux ont Máximo Adriano sur la peau.

Sera-ce le dernier? Tatouage, bien sûr, mais fils, il semble que ce soit le cas selon ce que Pilar Rubio a dit dans ses dernières interviews: «Décidément, nous avons fermé le quota pour les enfants. Je pense que nous avons déjà fait ce que nous pouvions pour la natalité. Je ne peux pas demander plus, même si je ne dors pas beaucoup. Il y a des nuits où je pense: «Oh mon Dieu, quatre enfants! Pourquoi n’y ai-je pas pensé avant? Mais je suis si heureuse que cela me remplisse et me donne de l’énergie.