Pilar Rubio est de retour sous les projecteurs sur les réseaux sociaux. La femme de Sergio Ramos est devenue virale et non pas à cause d’une pose spectaculaire ou de l’un de ses défis exigeants à “ El Hormiguero ”, où il collabore depuis des années, mais à cause de la “ tenue ” particulière avec laquelle il sort ses chiens, une publication qui n’a laissé personne indifférent sur Instagram.

En effet, plusieurs centaines de followers ont commenté la photo, certains louant son look, d’autres faisant référence aux voitures familiales de luxe qui apparaissent en arrière-plan, d’autres à propos des chiens … 100000 “ j’aime ” portaient l’image en quelques heures seulement, et c’est que Pilar Rubio compte plus de 5 millions de followers et chacune de ses publications a une grande transcendance dans les réseaux et dans les médias.

Pilar Rubio apparaît avec un élégant ensemble de veste et pantalon et des bottes en cuir noir avec lesquelles elle maintient son essence rock, car n’oublions pas que la femme de Sergio Ramos est passionnée par ce style de musique et de vie. Avec elle, ses deux chiens, tous deux noirs, qui ont également reçu des compliments sur Instagram.

Buah! Ils correspondent à la Cadillac Escalade et à l’Audi A8 derrière, magnifique », a commenté l’un des «followers» du collaborateur de «El Hormiguero». “Tu es super jolie, avec eux tu ne pourras pas faire beaucoup d’étapes, sauf les emmener chez le vétérinaire, ou quelque chose du genre”, a déclaré un autre. “Vous êtes un ami super élégant, sans perdre le style rocker”, a répondu un autre à la publication, qui a balayé et laissé personne indifférent sur Instagram.

Une Pilar Rubio qui attend déjà avec sa famille l’arrivée de Noël comme elle le disait dans une interview il y a quelques semaines: «Noël est une date très spécialeNous l’attendons tous avec impatience et plus encore dans une maison pleine d’enfants. Ils sont les protagonistes et nous faisons tout pour qu’ils soient heureux et partagent ces moments qui vous font tellement participer à l’histoire et que vous n’êtes qu’un enfant de plus, je suis heureux et ils ont hâte que Noël arrive.