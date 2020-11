Pilar Rubio Il a surpris les habitants et les étrangers ce mardi avec sa section mode dans «El Hormiguero». L’épouse de Sergio Ramos a laissé Pablo Motos lui-même surpris lorsqu’il est entré dans le plateau du programme avec un look inattendu et très frappant que tout le monde a aimé.

Le collaborateur s’est rendu à l’espace Antena 3 avec un robe argentée spectaculaire, bottes assorties et même des ongles de la même couleur. Bien que, sans aucun doute, ce qui ait le plus surpris ce soit ses cheveux, changeant radicalement la couleur de ses cheveux, qui sont devenus blancs.

Un look très galactique

Dès qu’il l’a vue, Pablo Motos a voulu faire comprendre à Camilo, l’invité de la nuit, que Pilar Rubio était très différent. “Il a d’autres cheveux, généralement”La présentatrice a déclaré en riant tandis que la collaboratrice rendait un hommage particulier à la mode disco: «Tout est métallique, Pablo. As-tu vu mes bottes et mes ongles? », A-t-il commenté avec enthousiasme son apparence.

Un look que Pablo Motos et l’invité ont beaucoup aimé. En fait, tous deux se sont habillés comme quelque chose de similaire à ce que portait Pilar Rubio et ont fini par faire une sorte de défilé avec elle avec de la musique de l’époque en arrière-plan. “Vous êtes comme une lune miroir qui marche”, a déclaré le musicien colombien Camilo à la femme de Sergio Ramos. «Oui, maintenant il prend le métallique. Inspiré de la musique disco, au Studio 54… »Insista Pilar Rubio.

«Je ne veux pas que tu m’humilies, Pilar. N’en profite pas. Pourquoi me fais tu ça?”, Rire Pablo Motos a dit au collaborateur avant d’enfiler la veste métallique avec Camilo pour défiler. «Tu as l’air si mignon, Pablo. Je pense que ça a l’air bien », a répondu un Pilar Rubio qui s’est bien amusé.