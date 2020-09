MINNEAPOLIS (AP) Ryan Jeffers a frappé son premier circuit de la ligue majeure pour déclencher la troisième manche de quatre points du Minnesota, et Michael Pineda est resté vif à son retour de suspension en terminant sept manches pour les Twins dans une victoire de 6-2 contre les Tigers de Detroit lundi .

Pineda (1-0) a accordé deux points et trois coups sûrs, en a retiré huit et en a marqué deux lors de sa première victoire depuis le 1er septembre 2019. Après avoir purgé une pénalité de 60 matchs pour avoir pris un médicament de perte de poids interdit, Pineda a fait ses débuts la semaine dernière. avec six manches et une non-décision alors que les Twins battaient Chicago. Il a réussi ce départ alors qu’une pluie régulière est tombée au cours des quatre dernières manches.

“ Je me sens très fier de moi parce que c’est ce que nous voulons, essayer simplement de travailler plus longtemps dans le jeu et de donner tout ce que j’ai tous les cinq à six jours ”, a déclaré Pineda, qui a une ERA de 2,77 en deux tours. . Il est allé 7-1 avec une MPM de 2,76 lors de ses 11 derniers départs avant la suspension.

«Il n’y a pas beaucoup de place ou de temps pour simplement comprendre les choses et simplement se réinstaller, a déclaré le manager Rocco Baldelli. “ Big Mike est prêt à partir du premier terrain où il est revenu, et je ne sais pas si tous les gars le font aussi facilement. ”

Jeffers a écrasé une balle rapide de Michael Fulmer (0-1) dans le mur de genévrier derrière le champ central, à une distance estimée de 437 pieds. Fulmer n’a enregistré qu’un seul retrait dans le troisième, les Tigers continuant de mettre en action la recrue de l’année AL 2016 et le All-Star 2017 après avoir raté la saison 2019 en raison de la chirurgie de Tommy John.

Fulmer a perdu contre les Twins pour la première fois de sa carrière. Il avait une fiche de 5-0 avec une MPM de 2,64 à ses cinq premiers départs contre eux, mais il a laissé les bases chargées pour Daniel Norris et a été accusé de quatre points et quatre coups sûrs malgré le sentiment qu’il avait une meilleure compréhension de ses lancers.

«Même si c’était difficile aujourd’hui, j’ai l’impression que c’était un pas dans la bonne direction, a dit Fulmer.

Eddie Rosario a salué Norris avec un doublé de trois points, avant que son dernier mouvement nonchalant sur les basepaths ne le conduise à se faire prendre dans un délabrement entre la deuxième et la troisième.

Byron Buxton a réussi un circuit au huitième et Taylor Rogers a frappé sur le côté au neuvième pour les Twins (26-17), qui se sont améliorés à 18-5 à domicile. Ils ont tiré dans un match de la première place de Chicago (26-15) dans l’AL Central, avec Cleveland entre les deux.

Jeimer Candelario a doublé deux fois et a marqué les deux points pour les Tigers, le premier sur un simple avec deux retraits au quatrième par la recrue Willi Castro. Candelario est au bâton .415 avec 10 points à ses 12 derniers matchs. Miguel Cabrera a retiré deux frappes, interrompant une séquence de 13 matchs consécutifs qui était sa plus longue en cinq ans.

CROISIÈRE DES TWINS

Presque assuré d’une place en séries éliminatoires, indépendamment du fait qu’il ait terminé premier, deuxième ou troisième de la division, grâce au format élargi à 16 équipes suivant le calendrier de 60 matchs raccourci par le virus, les Twins ont essayé de se détendre. leurs frappeurs pour les garder frais.

«J’essaie de ne pas m’inquiéter à ce sujet, mais je veux être dans l’alignement tous les jours, a dit Buxton. “ Vous faites simplement confiance au processus et suivez le courant. ”

Seuls trois de leurs habitués d’origine étaient dans l’alignement, avec le frappeur désigné Nelson Cruz (hanche) pour le deuxième match consécutif et le joueur de premier but Miguel Sano (ischio-jambiers) également sur le banc. Le voltigeur auxiliaire LaMonte Wade a non seulement joué le premier but, mais a joué au premier but, exécutant une scission et un scoop pour convertir le long et bas lancer du troisième but Josh Donaldson en un retrait au huitième.

APPRENDRE LES TIGRES

La recrue Isaac Paredes, l’un des sept Tigres sans coup sûr, a un coup sûr à ses 24 derniers coups au bâton avec huit retraits au bâton. Après avoir dépassé la barre des .500 pour approcher la coupe pour les séries éliminatoires, ils ont perdu cinq des six matchs.

«Lorsque vous jouez à des jeux significatifs, vous en retirez beaucoup. Vous grandissez ”, a déclaré l’entraîneur de banc Lloyd McClendon, qui dirigeait l’équipe du manager Ron Gardenhire. ” Si vous ne travaillez pas dur, vous n’apprenez pas quotidiennement, alors vous ne vous améliorez pas. Je pense que cette équipe s’améliore. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Tigres: Gardenhire est resté à l’intérieur pour le deuxième match consécutif, se sentant mieux mais présentant toujours des symptômes d’une maladie de l’estomac qui l’a conduit à une sortie anticipée samedi.

Jumeaux: RHP Cody Stashak a été réintégré de la liste des blessés après avoir raté 24 matchs avec une inflammation dans le bas du dos. Il a lancé un huitième sans but pour les Twins, dont l’ERA de soulagement de 3,83 était le huitième meilleur au baseball en entrant dans le match.

SUIVANT

Tigres: Organisation d’une série de deux matchs contre Milwaukee, leurs seuls matchs à domicile en 15 jours. Les Tigers envoient RHP Spencer Turnbull (3-2, 3.89 ERA) pour son huitième départ de la saison mardi. RHP Adrian Houser (1-3, 4.97 ERA) pour les Brewers.

Twins: RHP Jose Berrios (3-3, 4.29 ERA) commence le premier match à Saint-Louis, avec RHP Randy Dobnak (6-2, 2.72 ERA) prenant le monticule pour le deuxième match mardi, son tour venant en double pour la troisième fois consécutive. Le RHP Carlos Martinez (0-1, 14,73 ERA) revient du coronavirus pour commencer le premier match des Cardinals, probablement suivi par le RHP Daniel Ponce de Leon (0-3, 7,82 ERA). La série de deux matchs a été condensée à un jour afin que les Cardinals puissent avoir un jour de plus avant la fin de la saison, avec un arriéré de jeux de maquillage ce mois-ci.

—

