Javier Pinola Il est sans aucun doute l’une des principales références de la rivière multi-champions Gallardo. Le défenseur de 37 ans est une garantie dans l’âme et le prouve match après match.

Cependant, le central lui-même sait que tout touche à sa fin et il a été encouragé à parler de son avenir et de ce qui arrivera après la retraite. “Si je continue dans le football en tant qu’entraîneur, c’est l’idée que j’aime et qui me caractérise, j’adorerais continuer dans cette ligne”, a-t-il déclaré, ajoutant que “Je demande beaucoup et je regarde toutes les vidéos qui nous sont montrées.”

Quoi qu’il en soit, le footballeur a précisé que “La retraite ne m’a pas traversé l’esprit parce que j’aime le football, je l’aime et j’aime beaucoup. Je sais que ce sont les dernières années, que l’on veut profiter de l’intérieur. Dieu merci, ça va bien pour moi. Le contrat expire en juin, on ne s’est pas parlé car il est très récent, on vient de sortir de la pandémie. Je me sens très bien, je suis calme, heureux, et plus tard nous verrons quels sont les intérêts du club et là nous verrons. Je ne me précipite pas, je veux profiter du quotidien. Quand tu es enfant, tu finis de t’entraîner et tu veux rentrer à la maison, et les plus âgés te disent «que ça se passe vite».

Pinola montre déjà son intérêt depuis sa scène en tant que joueur pour ce qui est à venir et a révélé que “Le staff des entraîneurs sait que je fais le cours et c’est pourquoi j’écris les exercices. Je dois m’améliorer avec la technologie car je n’ai pas encore pris la main pour concevoir les exercices. J’essaie de trouver la raison de chaque travail.”

Cependant, il a cherché à se séparer de la Doll et a souligné que cette idée “peut être réalisée avec les différentes classes de joueurs” tout en précisant que “chacun a sa propre marque et ne doit pas être imité”.

Mais aussi, Pinola a évoqué l’emplacement possible du Millionaire à River Camp et n’a pas fait le tour: “Cela me semble une rareté dont on discute. Les installations sont très bonnes, il ne faut pas penser que ça se nivelle car on joue dans un centre d’entraînement. “. Et il a également précisé que “je ne pense pas que ce soit un avantage pour nous, mais nous voulons être à notre place”.

Dans un dialogue avec TyC Sports, le défenseur a également indiqué que “je ne vois pas pourquoi on ne peut pas jouer s’il est approuvé. Nous devons nous inquiéter que les choses se passent bien en Ligue, qu’elles deviennent belles, que notre football redevienne compétitif.”

Enfin, il évoque l’actuelle Copa Libertadores et évoque à nouveau un éventuel croisement avec Flamengo. “On n’en a pas parlé, on se concentre sur Banfield. Si ça nous touchait, ce ne serait pas une revanche. Ça y est, on a perdu. C’est un autre match, un autre objectif”, a-t-il déclaré. Pour conclure, il a évoqué la finale perdue face à l’équipe brésilienne et a déclaré: “Il faut toujours regarder devant, ce qui s’est passé est laissé derrière et vous ne pourrez pas changer ces choses, vous devez toujours vous concentrer sur les objectifs à venir. Non. Je l’ai revu, même pas à ce stade de la pandémie, dans lequel il pourrait y avoir un flou “