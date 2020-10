Josep María Bartomeu a été contraint de démissionner après une série de pressions de toutes parts. Le dernier, celui de la Generalitat et du Procicat, qui l’a contraint à procéder au vote de défiance les 1er et 2 décembre de manière décentralisée, ce que l’ancien président ne pouvait pas faire car il affirmait qu’il manquait le temps nécessaire pour pouvoir organisez-le bien. Le tout, avec l’intention de coincer le gérant pour qu’il quitte son poste et puisse placer un président indépendantiste.

Pour plusieurs mois, depuis le vestiaire de Barcelone, ils ont lancé des fléchettes publiquement vers le manager. Le feuilleton créé avec le désir de Messi de quitter le club du Barça déclenché une vague de critiques, même de ceux qui sont partis. Luis Suárez, à ses adieux, avec Josep María Bartomeu, lui a laissé un message concernant le cas de son ami Leo. Quelques semaines plus tard, en tant que footballeur de l’Atlético, il a également déclaré que S’il marquait un but pour les Catalans, il ne le fêterait pas, mais il regarderait la boîte.

Tout cela, devant déjà appartenir à la discipline barcelonaise. Ceux qui sont restés ont également réagi contre Josep María Bartomeu. L’un d’eux était Leo Messi, Qui il a accusé d’avoir rompu sa parole ou d’avoir prétendu qu’il n’avait pas traité le départ de Luis Suárez comme le méritait l’attaquant uruguayen après tout ce qu’il avait accompli au cours de sa carrière à Barcelone.

Le dernier et L’un des plus actifs pour faire pression sur Bartomeu pour qu’il parte est Gerard Piqué. L’arrière central a accordé une interview à La Vanguardia et là il a traité de divers problèmes dans lesquels, après ses réponses, l’ancien président de Barcelone n’avait pas l’air bien. La baisse de salaire, le non-départ de Leo Messi, le limogeage d’Ernesto Valverde ou la campagne payée par le club pour discréditer les joueurs ne sont que quelques-uns des points avec lesquels le défenseur a critiqué la gestion de Bartomeu.

Et est-ce que Gerard pique il parlait également à plusieurs de ses collègues critiquer Bartomeu et le conseil d’administration pour avoir porté atteinte à son image. Cela a créé un climat de tension contre un Josep María qui subissait également les pressions mentionnées ci-dessus de la Generalitat et du Procicat, qui s’est terminée avec l’ensemble du conseil d’administration de Barcelone annonçant sa démission en l’absence d’une semaine avant la tenue du référendum sur la motion. censure parmi les membres du club.