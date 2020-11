Gerard pique vous avez devant vous l’une des décisions les plus importantes de votre carrière. A 33 ans, la centrale Barcelone devra décider de subir une intervention chirurgicale ou de traiter de manière conservatrice votre genou après une blessure Athlète de Madrid dans la défaite subie samedi dernier aux mains de l’équipe rojiblanco. L’arrière central souffre d’une entorse de grade 3 au ligament latéral médial de son genou et, en plus, d’une blessure partielle au ligament croisé antérieur, ce qui le rendra absent pendant pas moins de quatre mois.

Après avoir confirmé sa blessure par les services médicaux du club, Gerard pique visité le cabinet du médecin ce mercredi Ramon Cugat, une éminence en ce qui concerne les genoux et le professionnel qui a donné le deuxième avis au footballeur du Barcelone, qui est maintenant confronté à la décision de subir une intervention chirurgicale ou un traitement conservateur. Se désintégrer pour passer par la salle d’opération allongerait davantage le processus de récupération, tandis que s’il n’est pas opéré, tout sera plus facile mais pire à long terme.

Et là le grand dilemme de Gerard pique. La médecine recommande au footballeur de Barcelone de subir une intervention chirurgicale pour traiter la blessure partielle du ligament croisé antérieur alors que le joueur a toujours hésité à subir une intervention chirurgicale. Passer par les mains du chirurgien vous ferait perdre entre 6 et 8 mois. Ceci, en plus de lui faire rater le reste de la saison, pourrait être le début de la fin de sa carrière sportive. Car à 33 ans, entrer en salle d’opération peut marquer un avant et un après dans votre carrière. À votre âge, il n’est pas conseillé de rester debout pendant une longue période.

Passer par la salle d’opération serait la meilleure option pour guérir ce ligament, mais l’option de Barcelone et dans un premier temps celui du joueur, consiste à effectuer un traitement conservateur qui impliquerait d’être entre quatre ou cinq mois de congé et de pouvoir atteindre la fin de la saison. Ce serait le service de Gérard Piqué au club: «sacrifier» son genou pour aider l’équipe dans une saison compliquée et où les centraux brillent par leur absence. De plus, dans le duel de la Ligue des champions contre le Dynamo Kiev, Mingueza a fait ses débuts au centre de la défense et à d’autres occasions, il a même dû jouer Frenkie de Jong. Parce qu’Umtiti n’est ni ici ni attendu.

Koeman s’attend à ce que ce soit entre quatre ou cinq mois

Gerard pique c’est indispensable pour Ronald Koeman et les caméras Movistar ont surpris l’entraîneur de Barcelone en train de parler du temps passé hors du centre lors du match de Ligue des champions joué contre le Dinamo Kiev. L’entraîneur a déclaré à Lucescu, entraîneur de l’équipe d’Ukraine, que leur leader défensif serait “Entre quatre ou cinq” mois de congé. Cela impliquerait un traitement conservateur comme c’est le pari dans le club mais la décision de Gerard pique c’est loin d’être touché.

Ce n’est pas loin d’être pris car Gerard pique Vous avez plusieurs jours pour opter pour une chirurgie ou un traitement conservateur. Son genou est toujours enflammé à la suite de la blessure survenue samedi dernier, et il ne serait pas souhaitable d’intervenir tout de suite dans la zone endommagée. Cela donne un temps de réflexion à un Piqué qui se voit présenter une décision qui peut marquer un avant et un après dans sa carrière sportive. Le même docteur Cugat, sans connaître le degré d’affectation de son ligament, a fait une chanson à un traitement conservateur il y a quelques jours.

Parler des délais, c’est jouer à la loterie. Comme je l’ai dit, il faut être prudent car chaque genou est différent, un monde. La première chose que nous devons savoir est l’implication du croisé et ensuite décider d’appliquer un traitement chirurgical ou non. Il peut être guéri avec des thérapies biologiques. Il n’y a pas de liquide dans le genou, donc cela joue en faveur d’un traitement conservateur », a déclaré le médecin. Ramon Cugat après avoir connu la blessure du footballeur barcelonais.

Parce que malgré la dernière ligne droite de sa carrière, Gerard pique A 33 ans, il est toujours indispensable à Barcelone. Le défenseur central continue de mener une défense affaiblie par les blessures et les doigts croisés au club afin de pouvoir revenir dans la partie décisive de la compétition. Tout dépendra de la grande décision de la centrale qui sera connue dans les prochains jours. Passer sous le couteau et rater le reste de la saison ou subir un traitement conservateur et pouvoir être présent dans les derniers matchs d’une année difficile pour les hommes de Ronald Koeman.