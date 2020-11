Gerard pique a été l’un des protagonistes de la victoire subie par le Fútbol Club Barcelona contre le Dynamo Kiev et il a également assumé des responsabilités à l’issue de la réunion, devant les microphones Movistar +. La centrale a montré autocritique à l’image de l’équipe en réunion, mais il a encouragé Barcelone dans une année difficile mais dans laquelle les joueurs ont de grands espoirs, au-delà de la façon dont le club est en interne.

«C’était un jeu que nous avons bien commencéOn a pu marquer deux ou trois buts, ça n’a pas été comme ça et le jeu a été compliqué, dès la minute 30 ils nous ont beaucoup dominés, on était hors de contrôle … On a marqué le deuxième but, mais à tout moment avec malaise ils nous ont rendu les choses difficiles et le meilleur a été les trois points », Analysa Piqué, à propos d’une rencontre très compliquée pour Barcelone.

«Ce sont des choses qui doivent être améliorées, il y a eu des moments où la pression n’a pas été tout à fait bonne, nous n’avons pas été entièrement coordonnés, au niveau des champions, tout le monde joue, vous déplace et vous crée des chances, aujourd’hui on ne s’attendait pas à souffrir mais ça l’a été, En Ligue des champions, nous sommes dans une bonne dynamique mais en Ligue, nous devons renverser la vapeur », a-t-il ajouté.

“Le but nous a donné la tranquillité d’esprit pendant une courte période”, a admis Piqué en référence à son but, contre le même rival contre lequel il a débuté dans la plus haute compétition continentale. “Avec United, je me souviens, je n’y avais pas pensé mais oui”, a confirmé le culé central.

Piqué est toujours mouillé quand on doit parler de la situation interne du Barça, et cette fois ça n’allait pas être moins. «Le club en ce moment est comme il est, En d’autres termes, c’est dans un processus de nombreux changements, il a fallu renverser la vapeur car il était évident que la tendance était à la baisse et chaque année on était un peu pire, dans un club comme le Barça il n’y a jamais une année de transition, on est toujours obligé gagner et il n’y a pas de temps ».

«Il y aura des élections et avec ça un changement qui se verra petit à petit, il faut rivaliser, ce n’est pas une année facile, non seulement à cause du club mais parce qu’on joue sans les gens, mais la vie est un changement continu dans lequel il faut s’adapter, et nous attendons que les choses s’améliorent. Les sentiments sont meilleurs, il y a des jeunes qui prennent beaucoup de dynamisme, on a peu de temps mais on en a besoin pour gagner des matchs, ce qui est nécessaire pour grandir », a-t-il conclu.

«Il est normal qu’ils ne nous donnent pas comme candidats Après ces dernières années, la seule chose que nous pouvons faire est de travailler dur, il y a un grand groupe humain et talentueux et nous devons travailler, avec du travail et toujours comme expérience, je pense que les résultats finissent par venir. Cette année n’est pas facile mais nous sommes convaincus que nous pouvons faire de grandes choses, les résultats marqueront le cours de la saison », a conclu Piqué, à propos de la candidature du Barça pour remporter la Ligue des champions.