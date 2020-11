Piqué, au sol après un tacle. .

Le Dr Pedro Luis Ripoll, directeur du Centre médical d’excellence FIFA Ripoll y De Prado, a analysé pour . la récente blessure du joueur de Barcelone Gerard pique, établissant une période basse pouvant aller de trois mois et demi, “si seul le ligament latéral médial doit être reconstruit”, et entre six et huit mois au cas où vous auriez à faire de même avec le ligament croisé antérieur ».

“La réincorporation du footballeur au terrain de jeu marque dans ce cas si la blessure du ligament croisé antérieur doit ou non être reconstruite; si cette blessure le rend insolvable, c’est-à-dire si elle ne donne pas de stabilité au genou et qu’elle doit être reconstruite Nous parlerions d’une période d’environ six ou huit mois », a déclaré Ripoll.

“Si, d’un autre côté, vous n’êtes pas obligé de le faire et vous le faites simplement reconstruction ligamentaire côté interne, on pourrait parler d’un temps de perte d’environ trois mois et demi, environ », a-t-il poursuivi.

Le FC Barcelone a annoncé ce dimanche que le défenseur central souffrait d’une entorse de grade 3 au ligament latéral interne et d’une blessure partielle au ligament croisé antérieur du genou droit, selon l’entité dans un communiqué.

Piqué s’est retiré souffrant de son genou droit à la 62e minute du match contre l’Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano (1-0) et a été remplacé par l’Américain Sergiño Dest.

L’action s’est déroulée lors d’une attaque de l’Atlético, dans lequel l’Argentin Ángel Correa, qui avait été trébuché par Jordi Alba, est tombé sur le genou droit de Piqué, qui a rapidement montré des signes de beaucoup de douleur. L’arrière central du Barça s’est éloigné, mais sans fléchir le genou droit et avec des signes évidents de douleur.

Le docteur Ripoll a commenté les traitements possibles après avoir pris connaissance du rapport médical du Barça: «La blessure de Gérard Piqué est une blessure importante et comporte deux composants essentiels: l’un est la déchirure pratiquement complète du ligament latéral interne et l’autre est la déchirure apparemment partielle. du ligament croisé antérieur. Le premier pourrait être traité orthopédiquement, mais le second a un pronostic orthopédique plus mauvais. ”