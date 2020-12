Gerard Piqué, défenseur central de Barcelone âgé de 33 ans, a reconnu lors de la reconnaissance de sa carrière lors du gala des Globe Soccer Awards à Dubaï, que Il ne voit pas la fin de sa carrière proche et espère continuer à jouer “encore trois ou quatre ans”.

“C’est un honneur pour moi d’être ici après une longue carrière et j’espère pouvoir continuer à jouer encore trois ou quatre ans”, a-t-il souhaité en remportant le prix qui reconnaissait sa carrière professionnelle.

Piqué a retrouvé lors du gala de vieux amis tels que Iker Casillas, avec qui il a partagé les succès avec l’équipe espagnole, et le Portugais Cristiano Ronaldo, avec qui il a coïncidé à Manchester United avant d’être de grands ennemis dans les classiques de Barcelone contre le Real Madrid. . “C’est amusant de revoir Iker, avec qui j’ai eu l’opportunité de partager un vestiaire en équipe nationale et de gagner ensemble le Championnat d’Europe et la Coupe du Monde. J’ai également pu partager un vestiaire avec Cristiano à Manchester, dans mes premiers pas, une belle étape ensemble dans laquelle nous avons remporté des titres », a-t-il déclaré.

Et il a également évoqué un autre joueur présent au gala, le Polonais Robert Lewandowski, avec la victoire en souvenir de la dernière élimination de Barcelone de la Ligue des champions contre le Bayern Munich. “Avec Robert, je n’ai pas pu partager une garde-robe mais ilJ’ai gagné, j’ai gagné et ça fait partie du jeu, gagner et perdre. Le grand avantage du football est de partager des expériences et de créer des relations avec tous les joueurs avec lesquels vous avez eu l’occasion de partager un vestiaire. Quand nous prenons notre retraite, la vie continue et nous pouvons dire que nous avons fait partie de quelque chose d’unique et c’est la chose la plus importante », a-t-il déclaré.

Piqué a clôturé son discours en réfléchissant à l’année difficile que le football a subie en raison de la pandémie. “Comme l’a dit le président (Gianni Infantino) Nous avons eu une année très difficile et quand vous avez des moments difficiles, la famille devrait être ensemble et c’est très agréable de voir que la famille du football est unie ici aujourd’hui. C’est un pas en avant pour atteindre une sorte de normalité dans les mois à venir », a-t-il déclaré.